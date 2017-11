Erstes Gay Ski Opening in Kaprun

Beim sportlichen Feier-Wochenende gibt es keinen Dresscode…

Anfang Dezember beginnt die queere Skisaison: Zum ersten Mal lädt die österreichische Urlaubsregion Zell am See-Kaprun vom 7. bis 10. Dezember zu einem Gay Ski Opening ein. Dank ihres Gletschers ist hundert Prozent Schneesicherheit garantiert.



Zentrale Anlaufstelle ist das Drei-Sterne-Hotel "first mountain", das unmittelbar an der Gondelstation zum Skigebiet liegt. Die Veranstalter haben zudem "sexy Guides" organisiert, die den Gästen die Umgebung und die besten Hütten zeigen.

Tagsüber Sport, abends Party

Das Gay Ski Opening startet am Freitagmorgen am Kitzsteinhorn. Von dort ist man in nur wenigen Minuten am Fuß des Gletschers mit einer grandiosen Aussicht. Die breiten Gletscherhänge bieten ideale Bedingungen fürs Carven. Vorbei an der größten Halfpipe Österreichs, dem Central Park mit anspruchsvollen Rails und Kickern, geht es zum Mittagssnack. Am Abend werden gemeinsam Bars, Diskotheken und die besten Après-Ski-Partys unsicher gemacht.



Mit Alexio, Diego Summers und Franz Core machen gleich drei bekannte DJs die große Bar im Hotel zur zentralen Partyhöhle. Darüber hinaus begleiten die erfahrenen Schneehäschen Mataina und Melli die Gäste durch das sportliche Feier-Wochenende. In Kapruns legendärer Baumbar stehen die beliebten Partys "Bitch & Glitter" und "Sexy" auf dem Programm.



Detaillierte Infos zum Gay Ski Opening und Buchungsmöglichkeiten gibt es hier. (cw)