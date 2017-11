Netflix stoppt Zusammenarbeit mit Kevin Spacey

Spacey als Präsident Frank Underwood in "House of Cards" (Bild: Netflix)

Nach mehreren Vorwürfen der sexuellen Belästigung hat der Streaming-Dienst "Netflix" am Freitag angekündigt, die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler Kevin Spacey einzustellen.



"Netflix wird sich an keiner weiteren Produktion von 'House of Cards' beteiligen, an der Kevin Spacey mitwirkt", teilte ein Sprecher mit. Der 58-Jährige war Hauptdarsteller und Mitproduzent der Erfolgsserie. Kurz nach Bekanntwerden der ersten Vorwürfe hatte Netflix am Montag angekündigt, dass die für nächstes Jahr geplante sechste Staffel die letzte sein soll. Später wurde die Produktion der Staffel ausgesetzt.



Der Streaming-Dienst betonte, man werde weiter mit der Produktionsfirma Media Rights Capital (MRC) zusammenarbeiten und prüfen, welche Möglichkeiten es noch für die Serie selbst gebe. MRC selbst sprach am Freitag zunächst noch von einer Suspendierung Spaceys. "Während wir die laufende Untersuchung zu den schweren Vorwürfen über Kevin Spaceys Verhalten am Set von 'House of Cards' fortsetzen, wurde er mit sofortiger Wirkung suspendiert." Zusammen mit Netflix werde man "kreative Wege" prüfen, die Serie fortzusetzen.



Netflix kündigte zudem an, ein weiteres Projekt mit Spacey zu stoppen: Der von Spacey produzierte Film "Gore" über das Leben von Gore Vidal mit ihm als Hauptdarsteller werde nicht veröffentlicht. Der Film befand sich bereits in der Postproduktion.



In den letzten 48 Stunden hatten mehrere Mitarbeiter von "House of Cards" anonym berichtet, Spacey habe sie am Set sexuell belästigt, in einem Fall war von "versuchter Vergewaltigung" die Rede – was Spacey abstreiten ließ (queer.de berichtete). Am Freitag stellten der Publizist des Schauspielers und die Künstleragentur, die ihn bisher vertrat, ihre Zusammenarbeit mit Spacey ein. Zuvor hatte Agentursprecherin Staci Wolfe noch verkündet, dass Spacey sich in eine Therapie begeben werde.

Offenbar Ermittlungen durch Scotland Yard

Die Welle der Vorwürfe gegen den Schauspieler hatte am Sonntag begonnen, als der schwule Schauspieler Anthony Rapp ("Star Trek: Discovery") berichtet hatte, vor drei Jahrzehnten als 14-Jähriger von einem angetrunkenen 26-jährigen Spacey bedrängt worden zu sein. Daraufhin veröffentlichte Spacey eine Stellungnahme, in der dieser betonte, sich nicht an den Vorfall zu erinnern, sich für die möglicherweise begangene Tat aber entschuldigte und sich zugleich als schwul outete – was nach einer ersten Welle der Überraschung vor allem zu Kritik führte (queer.de berichtete).



In den Folgetagen meldeten sich mehrere weitere Männer in den Medien, die ebenfalls ungewollte sexuelle Avancen des Film- und TV-Stars beklagten, davon einige nicht anonym (queer.de berichtete). Die Vorwürfe sind unterschiedlich stark und stammen aus verschiedenen Jahrzehnten und Orten.



So gab es auch Berichte, Spacey habe sich in seiner Zeit als künstlerischer Direktor des Londoner Old Vic Theatre (2004 bis 2015) mehreren jungen Männern gegenüber übergriffig verhalten. Am Freitag meldeten britische Medien, dass Scotland Yard Ermittlungen gegen Spacey begonnen habe, nachdem am 1. November eine Anschuldigung des gewaltsamen sexuellen Übergriffs ("sexual assault") aus dem Jahr 2008 gemeldet worden sei. Die Polizei bestätigte die Ermittlungen in Grundzügen, ohne Namen zu nennen. Medienberichten zufolge stammt die Anschuldigung von einem Mann, der als 23-Jähriger Spacey um Hilfe bei seiner Karriere gebeten habe. Nach einigen Getränken in dessen Haus sei er aufgewacht, als Spacey sich an ihm zu schaffen gemacht habe. Der Schauspieler habe ihn gewarnt, darüber öffentlich zu sprechen.