"Wonder Woman" ist am 2. November 2017 auf DVD und Blu-ray erschienen

Vor ihrem Siegeszug als Wonder Woman wurde die Amazonenprinzessin Diana zu einer unüberwindlichen Kriegerin ausgebildet. Sie wuchs in einem abgelegenen Inselparadies auf – erst von einem notgelandeten amerikanischen Piloten erfährt sie von den fürchterlichen Konflikten im Rest der Welt. Daraufhin verlässt sie ihre Heimat, weil sie überzeugt ist, dass sie die Bedrohung aufhalten kann. In dem Krieg, der alle Kriege beenden soll, kämpft Diana an der Seite der Menschen, entdeckt allmählich ihr volles Potenzial – und ihre wahre Bestimmung.



"Wonder Woman" erobert das Heimkino: Wenn Gal Gadot in der Rolle der Superheldin in "Justice Laegue" erneut auf die Leinwand zurückkehrt, erscheint Patty Jenkins episches Action-Abenteuer auf 4K Ultra HD, Blu-ray 3D, Blu-ray und DVD.



Patty Jenkins inszeniert Wonder Woman, die vor 75 Jahren vom US-Amerikaner William Moulton Marston erschaffen wurde, nach dem Drehbuch des schwulen Autors Allan Heinberg als Lesbenschwarm und feministische Vorbild-Kämpferin. Unterstützt wird Gal Gadot von einer internationalen Besetzung, darunter Chris Pine ("Star Trek"), Robin Wright ("Verblendung", "House of Cards"), Danny Huston ("Kampf der Titanen", "X-Men Origins: Wolverine") und David Thewlis (die "Harry Potter"-Filme, "Die Entdeckung der Unendlichkeit"). (cw/pm)

Direktlink | 10 Minuten Sneak Peek von "Wonder Woman"

Wir verlosen vier Blu-rays

Für die User von queer.de haben Warner Home Video sowie die Agentur public insight freundlicherweise vier Blu-rays "Wonder Woman" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine Blu-ray gewinnen? Dann fülle bis Montag, den 13. November 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.