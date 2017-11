Schwule suchen Sexualpartner mit der Augenfarbe ihres Vaters

Eine aktuelle Studie von Forschern der Universitäten im schottischen Glasgow und im englischen Bath kommt zu dem Ergebnis, dass die Augenfarbe der Eltern ein guter Indikator dafür ist, mit welcher Person man gerne eine längere sexuelle Beziehung eingeht.



In der neunseitigen Untersuchung "Positive sexuelle Prägung für die menschliche Augenfarbe" (PDF) erklärten die Forscher unter Führung der Psychologin Lisa M. DeBruine, sie hätten nachgewiesen, dass schwule Männer und heterosexuelle Frauen doppelt so häufig einen Liebespartner hätten, der eine ähnliche Augenfarbe wie der Vater habe, als es statistisch zu erwarten wäre.



Bei lesbischen Frauen und heterosexuellen Männern war das Ergebnis sogar noch deutlicher: Beide Gruppen gingen zweieinhalb Mal eher mit Frauen aus, die sie mit einer ähnlichen Augenfarbe wie die Mutter anstarrten.

Insgesamt hatten die Forscher über 300 Männer und Frauen für diese Untersuchung nach ihrer Augenfarbe, denen ihrer Eltern sowie ihres langjährigen Partners oder der langjährigen Partnerin befragt. Mithilfe mehrere Modell untersuchten sie dann die Antworten der Probanden.



Die Studie beruht auf der verhaltensbiologischen Theorie von "sexueller Prägung". Diese besagt, dass jede Person bereits früh von den Eltern dahingehend geprägt wird, welche Personen sie später einmal sexuell attraktiv finden werden. Die Forschung basiert insbesondere auf Entdeckungen des österreichischen Zoologen Konrad Lorenz, der bereits in den Fünfzigerjahren herausfand, dass männliche Entenvögel (Erpel), die nach dem Schlüpfen auf ihn geprägt wurden, später ihre weiblichen Artgenossinnen nicht als Sexualpartnerinnen akzeptierten. Diese Art der Prägung ist nicht nur bei der Sexualität nachzuweisen, sondern auch in anderen Bereichen (Nahrungsprägung, Ortsprägung etc.). (dk)