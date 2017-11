Bruno's-Läden unter neuer Führung

Der Bruno's Store in der Berliner Maaßenstraße hatte auch nach der Insolvenz weiter geöffnet (Bild: Bruno Gmünder GmbH)

Etliche Monate nach der Insolvenz des queeren Medienhauses Bruno Gmünder im Frühjahr ist nun die Zukunft der Einzelhandelsparte durch Übergang an neue Betreiber gesichert. Wie die neue Bruno's GmbH am Montag mitteilte, habe sie zum 1. November die Sparte von der insolventen Bruno Gmünder GmbH gekauft.



Die beim Amtsgericht München eingetragene GmbH übernimmt damit die vier Bruno's-Fillialen in Berlin, Hamburg, Köln und München sowie den Online-Handel unter brunos.de. "Die neuen Betreiber und die Mitarbeiter schauen mit großem Optimismus in die Zukunft und freuen sich zusammen mit dem gesamten Team auf den reibungslosen Übergang in die neue Bruno's GmbH", heißt es in einer Pressemitteilung.



Die einzelnen Ladengeschäfte sollen den Kunden wie gewohnt mit einem breiten Sortiment aus Fashion, Büchern, DVDs und Toys empfangen, "ab jetzt auch wieder mit vollen Regalen sowie ein paar frischen neuen Marken". Das neue Team betont: "Gerade das vielfältige und breite Sortiment mit kompetenter Beratung ist das, was der Bruno's-Kunde in den Läden und dem Online-Handel sucht und findet".

Berliner Laden als erste "Herausforderung"



Das neue Team (von links oben): Kai, Jan, Martin, Arian, Helmuth und Manfred (Bild: Bruno's GmbH)

Als dringendste Aufgabe sehen die neuen Bruno's-Betreiber es an, die Logistik und die Verwaltung innerhalb Berlins räumlich zusammen zu legen. Auch gelte es, den "Flagship-Store" in Berlin in der Maaßenstraße Ecke Winterfeldtstraße mehr ins Bewusstsein der Szene zu rücken.



Der Laden war im Januar nach einem Umzug kurz vor der Insolvenz eröffnet worden, während am alten Standort am Nollendorfplatz noch immer Logos des Unternehmens angebracht sind. Viele dächten nun, den Laden gebe es nicht mehr. "Die zum Umzug geplante Werbung sowie die Kommunikation blieb leider aufgrund der Insolvenz auf der Strecke", so die neuen Macher. "Hier wird so einiges an Aktionen folgen."



Letzlich setze man aber auf Kontinuität, auch beim Slogan: "Alles in Allem kann man sagen: Bruno's bleibt Brunos und wie alle wissen… '… wir lieben Männer!'"

Aufspaltung nach 36 Jahren



Die im Februar erschienene letzte Ausgabe von "Männer". Inzwischen ist auch das Online-Archiv nicht mehr verfügbar

Der traditionsreiche Bruno-Gmünder-Verlag war 1981 von Bruno Gmünder und Christian von Maltzahn gegründet worden und 2014 schon einmal in die Insolvenz gerutscht, aus der heraus die neue Bruno Gmünder GmbH gegründet worden war. Diese hatte Mitte März nach dem plötzlichen Tod des alleinigen Inhabers Frank Zahn einen Insolvenzantrag gestellt (queer.de berichtete). Das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg eröffnete schließlich am 1. Juni ein Insolvenzverfahren (queer.de berichtete). Noch vor dem Insolvenzantrag hatte das Unternehmen sein traditionsreiches Printmagazin "Männer" nach 30 Jahren eingestellt (queer.de berichtete).



"Männer" sollte noch als tagesaktuelles Online-Magazin sowie als digitale Edition weitergefüht werden, was sich aber durch die Insolvenz erledigte. Zum 1. September hatte die "blu"-Mediengruppe die Domain übernommen, die seitdem auf das eigene redaktionelle Angebot weiterleitet. Das Berliner Unternehmen übernahm auch den seit 1970 erscheinenden Reiseführer "Spartacus International Gay Guide", der als digitales Angebot weitergeführt weden soll, und das Reisemagazin und -portal "Spartacus Traveler". (nb/pm)