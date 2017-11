Heute, 08:23h, noch kein Kommentar



Das neue Album "The Thrill Of It All" von Sam Smith ist am 3. November 2017 erschienen

Gut drei Jahre ist es inzwischen her, dass Sam Smith sein Debütalbum veröffentlicht hat und damit schlagartig zu einem der größten Stars unserer Zeit avancierte: Über zwölf Millionen Mal hat sich sein Erstling weltweit verkauft und wurde u.a. mit vier Grammy Awards und drei Brit Awards ausgezeichnet. Zudem erhielt Sam Smith den Oscar und einen Golden Globe. Nun ist sein lang erwartetes zweites Studioalbum "The Thrill of It All" erschienen. Nach der Veröffentlichung der ersten Single "Too Good At Goodbyes" gibt es heute mit "Pray" – produziert von Timbaland – einen weiteren, brandneuen Song des Briten zu hören.



Mit "Too Good At Goodbyes", der offiziellen ersten Single aus dem kommenden Album, setzte Sam Smith seine Hitserie eindrucksvoll fort: Platz eins in den britischen und den globalen Spotify-Charts und zudem ist die sechste Nummer-eins-Single in den offiziellen UK-Singlecharts. Auch bei iTunes in den USA und UK erreichte "Too Good At Goodbyes" die Spitze und stieg hierzulande auf Anhieb in die Top-Ten ein.



Das neue Album "The Thrill of It All" hat Sam Smith mit seinem langjährigen Freund und Kreativpartner Jimmy Napes aufgenommen. Außerdem arbeitete er dieses Mal auch mit Timbaland, Malay, Jason "Poo Bear" Boyd und Stargate zusammen. Ein weiterer Albumgast ist die die UK-Neuentdeckung Yebba, mit der Sam den umwerfenden Song "No Peace" eingesungen hat. Einen exklusiven Vorgeschmack auf das kommende Album präsentierte der Sänger seinen Fans zuletzt im Rahmen von vier intimen Live-Shows, die im September in London, New York, Los Angeles und Berlin stattfanden. (cw/pm)

Direktlink | Offizielles Video zu "Too Good At Goodbyes" von Sam Smith aus dem neuen Album "The Thrill Of It All"

Wir verlosen fünf Alben

Für die User von queer.de haben Warner Music sowie die Agentur Add On Music freundlicherweise fünf Alben "The Thrill Of It All" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine CD gewinnen? Dann fülle bis Dienstag, den 14. November 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.