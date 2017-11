Weiterer Verlag sagt queerer Buchmesse ab

Die Messe soll am Samstag der nächsten Woche im Berliner Südblock stattfinden (Bild: Queeres Verlegen / facebook

Die für den 18. November geplante Veranstaltung "Queeres Verlegen", eine "feministische Buchmesse queerer Verlage und Akteur_innen", sorgt weiter für Streit in der Bundeshauptstadt: Nach dem Querverlag und Männerschwarm hat nun auch der Verlag Krug & Schadenberg die Teilnahme an der dritten Messe ihrer Art abgesagt.



Der Grund: Das Organisationsteam hatte den Querverlag verboten, den von ihm verlegten Band "Beißreflexe" auszulegen (queer.de berichtete). "Dieses Buch, das schon so große Aufmerksamkeit erfährt und unsere queer-politischen, feministischen, antirassistischen und linken Kämpfe abwertet, möchten wir nicht auf der Messe haben", erklärte das Organisationsteam.



Der von Patsy l'Amour laLove herausgegebene Sammelband, inzwischen in erweiterter vierter Auflage erschienen, will Kritik üben an "queerem Aktivismus, autoritären Sehnsüchten, Sprechverboten", wie es im Untertitel heißt. Speziell geht es um die Art, wie manche Debatten geführt werden, vor allem in einigen Berliner Szenen: "Queerer Aktivismus operiert häufig mit Konzepten wie 'Critical Whiteness', 'Homonormativität' und 'kulturelle Aneignung'" und erwecke "den Anschein einer dogmatischen Polit-Sekte", beklagt der Band – was bei den Angegriffenen ebenso auf Kritik stößt wie bei manchen Aktivisten, die die Debatte auf beiden Seiten für überzogen, für Außenstehende unverständlich und, in einer Zeit zunehmender Angriffe gegen Queers und ihren Aktivismus und ihre Forschung durch Rechts, insgesamt für kontraproduktiv halten.

Kontroverse Positionen unerwünscht?



"Beissreflexe" ist für queere Verhältnisse ein Bestseller

"Eine Zensur findet statt", beklagt nun jedenfalls auch der Verlag Krug & Schadenberg. "Aber nicht mit uns. Wir haben unsere Teilnahme an der Buchmesse 'Queeres Verlegen' deshalb abgesagt und werden auch keine Lesung mit Claudia Breitsprecher dort veranstalten". Man habe gehofft, "dass die Buchmesse ein Ort sein würde, an dem ein vielfältiges Spektrum an lesbischer, feministischer, queerer Literatur präsentiert wird – durchaus auch mit kontroversen Positionen – und an dem das Publikum stöbern und sich selbst ein Urteil bilden darf", so der Verlag bei Facebook.



In einem Gastkommentar in der "Siegessäule" hatte Queerverlag-Chefin Ilona Bubeck in der letzten Woche bemerkt, dass sie in 39 Jahren noch nie zensiert worden sei, und die Teilnahme an der Messe abgesagt: "Die Verbannung eines einzelnen, queeren Titels sollte nicht akzeptiert werden. (…) Was ist eine queere Buchmesse Wert, wenn Kritik, Kontroversen und das Ringen um Meinungen untereinander nicht erwünscht sind? Bedeutet Queer nicht auch einen kritischen Diskurs? Nun kommt er von linker und queerer Seite und soll zensiert werden."



Der "Männerschwarm"-Verlag folgte wenige Tage später mit einer weiteren Absage: "Inhaltliche Auseiandersetzung durch Anwendung von Machtmitteln zu ersetzen, erinnert ans finstere Mittelalter und darf nicht toleriert werden", schrieb er bei Facebook.

Runder Tisch geplant

Die Veranstalter der Buchmesse selbst gingen auf ihrer Webseite und in sozialen Netzwerken bislang nicht auf den Ausschluss von "Beißreflexe" und die Kritik ein. Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, die – ebenso wie die Heinrich-Böll-Stiftung, die Rosa-Luxemburg-Stiftung und die Hannchen-Mehrzweck-Stiftung – die Messe finanziell unterstützt, hatte die Veranstalter um eine öffentliche Stellungnahme und eine Rücknahme der Entscheidung gebeten. Immerhin konnte sie die Veranstalter bewegen, an einem Gespräch mit den boykottierenden Verlagen teilzunehmen – nach der Messe.



Die dritte Runde von "Queeres Verlegen" mit Lesungen, Gesprächen, Ständen und Kinderprogramm findet am Samstag, den 18. November im Südblock am Kottbusser Tor und im Aquarium statt.