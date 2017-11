Heute, 03:44h, noch kein Kommentar



"Queer Wars – Erfolge und Bedrohungen einer globalen Bewegung" ist im Verlag Klaus Wagenbach erschienen

Die Homosexuellen-Bewegung konnte in den letzten Jahrzehnten enorme Erfolge verzeichnen, gleichzeitig wird sie vielerorts vehement bekämpft. Internationaler Aktivismus muss sich daher an denen orientieren, die dem größten Risiko ausgesetzt sind.



Viele lesbische, schwule und transgender Menschen sind mit massiver Gewalt konfrontiert. Nach wie vor ist zum Beispiel Homosexualität in 78 Ländern verboten, in acht sogar unter Todesstrafe gestellt. Westliche Länder rühmen sich ihrer eigenen Toleranz und verkennen dabei Rollbacks, Diskriminierungen und auch ihre historische Verstrickung in die erwähnten Gesetzgebungen.



Das neue Buch "Queer Wars" aus dem Verlag Klaus Wagenbach zeigt vor allem die enormen Fortschritte, die mutige und stetige Kämpfe der LGBTI-Bewegung in den letzten Jahrzehnten vielerorts durchsetzen konnten – durchaus auch dort, wo man es am wenigsten erwartet hätte.



Die beiden australischen Wissenschaftler und Aktivisten erzählen die Geschichte einer umfangreichen Emanzipation, berichten von einer Fülle hochinteressanter, zum Teil überraschender Details, beschreiben mittlerweile weltweit verbreitete Ausdrucksformen wie etwa die Pride Parade und die Zusammenhänge mit dem Feminismus und der Aids-Bewegung. Dabei gehen sie den sehr unterschiedlichen Ausprägungen in Ländern wie Kuba, Spanien, Indien, Südafrika oder Australien auf den Grund und machen Mut für eine Zukunft sexueller und geschlechtlicher Freiheiten. (cw/pm)

Wir verlosen fünf Bücher

Für die User von queer.de hat der Verlag freundlicherweise fünf Bücher "Queer Wars – Erfolge und Bedrohungen einer globalen Bewegung" zur Verfügung gestellt.



Du willst ein Buch gewinnen? Dann fülle bis Mittwoch, den 15. November 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zum Buch



Dennis Altman und Jonathan Symons (Herausgeber): Queer Wars – Erfolge und Bedrohungen einer globalen Bewegung. Mit einem Vorwort von Daniel Schreiber. Aus dem Englischen von Hans Freundl. Klappenbroschur, 160 Seiten. 13x 21 cm Verlag: Klaus Wagenbach . ISBN: 978-3-8031-3670-1. Preis (D): 18,00 Euro.