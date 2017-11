Schwulenberatung Berlin sucht schwulen Sozialarbeiter / Sozialpädagogen

Heute, 16:34h, noch kein Kommentar





Die Schwulenberatung Berlin sucht zum 01.02.2018 einen



schwulen Sozialarbeiter / Sozialpädagogen



(oder vergleichbare Qualifikation – Erzieher, Psychologe, Heilerziehungspfleger) für den Therapeutischen Verbund in Prenzlauer Berg.



Wir betreuen schwule Männer mit psychischen Beeinträchtigungen sowohl in der Therapeutischen Wohngemeinschaft als auch in eigenen Wohnungen. Das erfahrene Team besteht aus drei Kollegen, die eng zusammenarbeiten, intensive Betreuungs- und Beziehungsarbeit gestalten, Einzel- und Gruppengespräche sowie Hilfe im Alltag und bei der Verselbständigung der Klienten bieten.



Wir bieten: Supervision, Fortbildung usw.



Ausführlichere Informationen bei Jörg Duden unter Tel. (030) 44 66 88 22.



Bewerbungen bitte bis zum 30.11.2017 an:



Schwulenberatung Berlin

Niebuhrstraße 59/60

10629 Berlin



oder per Email an:

jobs@schwulenberatungberlin.de.