"Wie wird man reich und berühmt?" ist im Martin Schmitz Verlag erschienen

Endlich ein Lehrbuch, das jeder versteht, keine komplizierten Ratschläge, sondern billige Tricks, die uns kreativ machen. Wer das liest, versteht, warum die Welt so schön ist und Filme so grausam sein müssen. Es ist die Liebe, die uns weiterbringt, und der Hirschensprung.



Rosa von Praunheim plaudert aus 50 Jahren Berufserfahrung. Sechs Jahre war er Professor an einer renommierten Filmschule, seine Methoden waren ungewöhnlich. "Nicht Gedanken in Bilder umsetzen, sondern Gefühle" ist seine Devise. Er besuchte mit seinen Studenten S/M-Studios, ließ sie an einer Autopsie teilhaben und steckte sie in ein Gefängnis, wenn sie undiszipliniert waren. Er machte Nachtseminare, Elternabende und schickte sie in die ärmste Stadt der Welt, nach Kalkutta.



Inzwischen sind seine "Rosa Kinder" reich und berühmt. Mit Interviews mit Tom Tykwer (Das Parfum, Berlin Babylon), Axel Ranisch (Dicke Mädchen, Alki Alki), Julia von Heinz (Ich bin dann mal weg, Hannas Reise), Wolfgang Kirchner (Drehbuchautor), Nico Hofmann (UFA-Geschäftsführer) und Charlotte Siebenrock (Casting Director). (cw/pm)

Rosa von Praunheim: Wie wird man reich und berühmt? Wie dreht man Filme, schreibt Gedichte, malt man Sterne und Schwänze? Taschenbuch. 240 Seiten mit farbigen Zeichnungen und Abbildungen. Martin Schmitz Verlag. Berlin 2017. 16,80 €. ISBN 978-3-927795-78-5