Über "Demo für alle" schreiben? Für die Böll-Stiftung zu heikel

Von Markus Kowalski

Heute, 06:39h, 2 Kommentare

Es sollte eine Plattform werden, auf der alle rechten, homophoben und antifeministischen Gruppen kritisch beobachtet werden. Das Wiki "Agent*in" ging im Juli diesen Jahres online, wurde aber kurze Zeit später wieder vom Netz genommen. Jetzt entschied der Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, unter deren Namen das Projekt veröffentlicht wurde: "Diese Seite wird nicht fortgeführt." So steht es zumindest unter der Domain agentin.org.



Wie kam es dazu? Drei Jahre lang hatte der Soziologe Andreas Kemper zusammen mit einem Redaktionskreis von Wissenschaftlern an dem Projekt gearbeitet. Es sollte das emanzipatorische Gegenmodell zu "WikiMANNia" sein, einem Wiki, in dem nach eigenen Angaben gegen die angebliche "feministische Indoktrination" angeschrieben wird.



Die "Agent*in" hingegen sollte ebenjene rechten Gruppen, Personen und Diskurse auf einer Seite zusammentragen. Das Projekt war für die LGBTI-Community wichtig, denn es verlinkte die rechtspopulistische AfD mit der Hetze der "Demo für alle" und anderer Gruppierungen (queer.de berichtete). Durch die Verlinkungen werde deutlich, wie eng die rechten Netzwerke inhaltlich miteinander verbunden sind, so die Idee.

Nach der Veröffentlichung kam der Shitstorm



Logo des Wiki. Auf der Website heißt es nur noch: "Diese Seite wird nicht fortgeführt"

Dann ging die Plattform im Juli unter der Herausgeberschaft der Heinrich-Böll-Stiftung online. Und sogleich ging über für die Schreiber ein Shitstorm herein, der bei rechten Seiten begann, aber auch von Massenmedien aufgegriffen wurde. Das Wiki sei eine "schwarze Liste" (ze.tt), "Denunziation" (Tagesspiegel) und "Schwarz-Weiß denken" (Spiegel Online), hieß es etwa.



Konkret ging es bei der Kritik um den Vorwurf, mit dem Wiki Listen von unliebsamen Personen zu erstellen. Denn mit den technischen Funktionen des Wikis wurde es möglich, sich alle Personen mit Parteizugehörigkeit auflisten zu lassen. So entstand eine Seite, in der viele AfD-Mitglieder, aber auch CDU-Funktionäre nebeneinander auftauchten – für Kritiker ein "Online-Pranger" (FAZ). Selbst die taz schrieb: "solche Listen zu erstellen ist sonst eher von Rechten bekannt".



Dazu erklärt Andreas Kemper gegenüber queer.de nun: "Zur diffamierenden Kritik 'Online-Pranger' lässt sich feststellen, dass diese Angriffe so gut funktionierten, weil seit Jahren an der Verschwörungsideologie des sogenannten 'Gender-Faschismus', der 'totalitären Homolobby' usw. gearbeitet wird und die Heinrich-Böll-Stiftung als Stiftung einer potentiellen Regierungspartei hierfür die ideale Angriffsfläche bot." Das Wiki Agent*in sei deswegen mit der Partei Bündnis 90/Die Grünen und entsprechend mit der Regierung ("Stasi 2.0") identifiziert worden. "Dieser giftige Wind kann nun keine Segel mehr blähen."



Denn es dauerte kaum zwei Wochen, da nahm die Böll-Stiftung die Seite wieder vom Netz. "Die öffentlich und intern geübte Kritik am Format der 'Agent*In'" habe deutlich gemacht, "dass dieser Weg nicht geeignet ist, die gesellschaftspolitische Auseinandersetzung zu Antifeminismus zu führen", so die Stiftung. Die Form des Wikis erinnere an eine "antidemokratische Form".



Einseitige Entscheidung der Böll-Stiftung für Abschaltung



Nachdem der Fall monatelang "intern beraten" wurde, hat die Böll-Stiftung jetzt entschieden, das Projekt endgültig zu beenden. Eine Entscheidung, "an dem die Redaktion nicht beteiligt worden ist", kritisiert Kemper. In einer Stellungnahme der Stiftung vom 4. November heißt es knapp: "Die Stiftung wird in der Auseinandersetzung mit Rechtspopulismus und Angriffen auf feministische und gleichstellungspolitische Errungenschaften zukünftig andere Formate der politischen Bildungsarbeit nutzen und neu entwickeln."



Dabei bleiben viele Fragen unklar: Wieso steht die Stiftung nicht zu einem politisch wichtigen Projekt, nur weil Einzelheiten öffentlich kritisiert wurden? Und wird sie dem verbleibenden Redaktionsteam erlauben, die Seiten des bereits angelegten Wikis unter anderem Namen eigenständig zu publizieren? Zu diesen Fragen wollte Vera Lorenz, Sprecherin der Stiftung, auf Anfrage von queer.de keine Stellung nehmen. Sie habe der Position des Vorstands "nichts hinzuzufügen".



Dagegen sagt Andreas Kemper: "Wir werden das Projekt nun in einer überarbeiteten Form fortsetzen." In Zukunft soll das Wiki allerdings keine Listen-Funktion mehr haben: "Diese Kritik haben wir sehr ernst genommen." Trotzdem sei es wichtig, antifeministische Diskurse sichtbar zu machen.

Ein Wort in eigener Sache

Hinter gutem Journalismus stecken viel Zeit und harte Arbeit – doch allein aus den Werbeeinnahmen lässt sich ein Onlineportal wie queer.de nicht finanzieren. Mit einer Spende, u.a. per oder Überweisung, kannst Du unsere wichtige Arbeit für die LGBTI-Community sichern und stärken. bieten wir ein werbefreies Angebot.