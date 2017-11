Heute, 04:39h, noch kein Kommentar





Die Aidshilfe Köln sucht zum 01.01.2018 für die Bereiche Beratung und ambulant betreutes Wohnen nach §53 SGB XII



Sozialarbeiter_innen.



Der Beschäftigungsumfang beträgt 75-100 %.



Ihre Aufgaben:

• Beratung und Information zu allen Themenbereichen von HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten.

• Begleitung und Betreuung von HIV-positiven, sowie psychisch behinderten und suchtmittelkonsumierenden Menschen im Rahmen des ambulant betreuten Wohnens.

• Mitarbeit beim HIV/STI Beratungs- und Testangebot

• Psychosoziale Betreuung im Projekt "HIVissimo"



Wir erwarten:

• Abgeschlossenes Studium der sozialen Arbeit oder vergleichbare Qualifikation

• Solide Kenntnisse im Sozialrecht

• Erfahrung im Umgang mit unterschiedlichen Krankheitsbildern

• Fähigkeit konzeptionell, projekt- und leistungsorientiert zu arbeiten

• Erfahrung in der Abrechnung von Fachleistungsstunden

• Gute Kenntnisse über sexuell übertragbare Infektionen inkl. HIV und Aids

• Lust und Fähigkeit zur Team- und Gruppenarbeit

• Fremdsprachen- und gute PC-Kenntnisse sind wünschenswert

• Identifikation mit den Leitlinien des Aidshilfe Köln e.V.



Wir bieten:

• Einen vielseitigen und unbefristeten Arbeitsvertrag

• Bezahlung in Anlehnung an TVÖD

• Zusammenarbeit mit engagierten Teams von hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kolleg_innen

• Möglichkeit zu eigenständigen Arbeiten

• Externe und interne Fortbildungsmöglichkeiten.



Bitte richten Sie Ihre Bewerbung per Mail bis zum 30.11.2017 an:

info@aidshilfe-koeln.de



oder per Post an:

Aidshilfe Köln e.V.

Geschäftsführung

Beethovenstraße 1

50674 Köln



Die Aidshilfe Köln ist auch Arbeitgeber für Menschen mit HIV und Aids und von Menschen mit Behinderung. Für Rückfragen steht Ihnen Herr Felix Laue unter der Rufnummer (0221) 20 20 360 zur Verfügung.