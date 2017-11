Aidshilfe Köln sucht Restaurantfachmann_fachfrau, Koch_Köchin oder Hauswirtschafter_in

Heute, 04:45h, noch kein Kommentar





Für die Anleitung und Qualifizierung der 15 Teilnehmer_innen des Beschäftigungsprojekts HIVissimo, in den Bereichen Service und Küche suchen wir eine_n



Restaurantfachmann_fachfrau, Koch_Köchin oder Hauswirtschafter_in



im Rahmen einer Teilzeitstelle.



Von Vorteil sind mehrjährige Berufs-und/oder Leitungserfahrung, Kompetenz im Führungsbereich im Sinne von fördern und fordern. Unternehmerisches Denken und vorausschauendes Handeln sowie Kenntnisse der Kalkulation von Angeboten und der Nachweis einer Ausbilder-Eignung.

In allen Bereichen unseres Gastronomie-Angebots wollen wir Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Leistungsminderungen (Inklusion) anbieten.



Wir bieten geregelte Arbeits-und Öffnungszeiten mit Gleitzeitregelung, die Mitarbeit in einem motivierten multiprofessionellen Team, Gehalt in Anlehnung an TVöD/VkA und eine durch den Arbeitgeber unterstützte Altersvorsorge.



Die Aidshilfe Köln ist auch Arbeitgeber von Menschen mit einer bestehenden HIV-Infektion und von Menschen mit Behinderungen.



Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 30.11.2017 per Mail an:

info@aidshilfe-koeln.de



oder per Post an:

Aidshilfe Köln e.V.

Geschäftsführung

Beethovenstraße 1

50674 Köln



Für Rückfragen steht Ihnen Herr Wilquin-Engelhardt unter der Rufnummer (0221) 20 20 323 zur Verfügung.