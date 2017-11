Heute, 10:03h, noch kein Kommentar



"Santa Claus Junior" ist am 20. Oktober 2017 erschienen

Und wenn man den ganzen Rummel einfach ausfallen ließe? Weihnachten steht vor der Tür, und Ute hat vor allem eins: Keine Lust. Doch diesmal steht für sie fest: Sie wird sich dem jährlichen Stress, Kitsch und Kommerz verweigern! Sie bleibt einfach gemütlich allein zu Hause und macht nichts.



Doch dann bumst es lautstark gegen die Balkontür, und Weihnachten kommt ungefragt zu Ute in die Wohnung. In Form des Christkinds, eines ziemlich ansehnlichen Nikolaus und eines Schneemanns, der nicht schmilzt. Es wird unfestlich turbulent mit den ungebetenen Besuchern, aber am Ende gibt es für Ute doch eine schöne Bescherung … "Santa Claus Junior" ist ein unweihnachtliches Weihnachtsbuch zum Lesen, Lachen und Verschenken.



Ralf König wurde 1960 in Soest geboren und studierte freie Graphik an der Kunstakademie Düsseldorf. Ab 1980 erste Comic-Veröffentlichungen in diversen Schwulenmagazinen, 1987 der Durchbruch mit "Der bewegte Mann" (1987), der als Comic wie als Film ein großes Publikum eroberte. Seine Comics wurden inzwischen in 18 Sprachen übersetzt, der Autor mit zahlreichen Ausstellungen (z.B. 2012 "Das Ursula-Projekt" im Kölnischen Stadtmuseum zu den "Elftausend Jungfrauen") und Auszeichnungen (2014 Max-und-Moritz-Preis für sein Lebenswerk) geehrt. (cw/pm)

Ralf König: Santa Claus Junior. Comic. 112 Seiten. Rowohlt Verlag. Hamburg 2017. 12,00 €. ISBN: 978-3-499-29082-4