Die komplette Serie von "threesome – Drei sind keiner zu viel" ist am 10. November 2017 auf DVD erschienen

Alice (Amy Huberman) wohnt zusammen mit ihrem Partner Mitch (Stephen Wight) und deren schwulen besten Freund Richie (Emun Elliot) in einer WG. Sie sind ein unkonventionelles und unzertrennliches Trio, das zusammen lebt, lacht und es gerne krachen lässt. Eine ganz besondere Partynacht endet mit einem ungeplanten Dreier – und einer daraus resultierenden ungewollten Schwangerschaft von Alice.



Doch anstatt sich voneinander zu trennen, entscheidet die Dreiergruppe, Baby Lily gemeinsam aufzuziehen – dies führt zu sehr absurden und komischen Situationen …



Nach Kultserien wie "Little Britain", "Fawlty Towers" und "Absolutely Fabulous" lässt polyband das Label "Britcom" wieder aufleben und veröffentlicht nun mit "threesome – Drei sind keiner zu viel" eine liebevolle und progressive Comedy, die in Großbritannien von den Kritikern und Zuschauern gleichermaßen gefeiert wurde. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zur kompletten Serie von "threesome – Drei sind keiner zu viel"

Wir verlosen drei DVD-Boxen

Für die User von queer.de hat Polyband freundlicherweise drei DVD-Boxen "threesome – Drei sind keiner zu viel" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD-Box gewinnen? Dann fülle bis Samstag, den 18. November 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zur DVD



threesome – Drei sind keiner zu viel. Die komplette Serie. Originaltitel: threesome. TV-Serie Comedy & Britcom. Großbritannien 2012. Regie: Ian FitzGibbon, Catherine Morshead. Darsteller: Amy Huberman, Emun Elliott, Stephen Wight. Laufzeit: ca. 308 Minuten. Sprache: Deutsche Synchronfassung, Englische Originalfassung. Untertitel: Englisch (optional). FSK 16. Extras: Making-of, Die Schauspieler, Die Autoren. polyband Medien GmbH