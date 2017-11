New York City: Subway wird geschlechtsneutral

Die Metropolitan Transportation Authority (MTA), der staatliche Betreiber des New Yorker U-Bahn-Systems, hat nach einem Bericht der "New York Times" angekündigt, geschlechtspezifische Ansprache ihrer Kunden nach und nach vermeiden zu wollen. In Ansagen soll damit "ladies and gentleman" verschwinden und durch Begriffe wie "passenger" (Reisende/r), "riders" (Mitfahrer/in) oder "everyone" (jede/r) ersetzt werden. Die Änderungen wurden in einem neunseitigen Dokument erklärt, das alle MTA-Mitarbeiter erhalten haben.



Das ist eine der Maßnahmen, mit denen das Transportunternehmen kundenfreundlicher werden will. So sollen die Fahrgäste künftig beispielsweise auch auf Feier- und Gedenktage sowie Wahltermine hingewiesen werden – außerdem wird den Fahrern künftig empfohlen, Sehenswürdigkeiten in den Bahnen anzukündigen, darunter die Kneipe Stonewall, die im letzten Jahr vom damaligen Präsidenten Barack Obama zum Nationaldenkmal erklärt worden war (queer.de berichtete).

Gegen Diskriminierung

"Wir werden künftig unsere Gäste fundamental anders ansprechen und ihnen bessere und klarere Informationen geben", erklärte MTA-Sprecher Jon Weinstein gegenüber "CBS News". Die geschlechtsneutrale Ansprache sei ein Versuch, niemanden zu diskriminieren.



New York City hat bereits mehrere Initativen gestartet, um Diskriminierungen künftig reduzieren zu können. Im vergangenen Jahr beschloss der Stadtrat etwa mit überwältigender Mehrheit, dass in allen öffentlichen Einzeltoiletten innerhalb der Stadtgrenzen sowohl Frauen als auch Männer Zugang haben müssen (queer.de berichtete). Auch die Universitäten nehmen das in den USA heiß umstrittene Thema der geschlechtsneutralen Toiletten sehr ernst: So hat etwa die in Lower Manhattan ansässige Universität Cooper Union beschlossen, alle seine Toiletten allen Geschlechtern zugänglich zu machen. (dk)