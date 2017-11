Star Trek: Jetzt küssen auch schwule Männer

Bereits vergangenen Monat stellte "Star Trek: Discovery" mit Hugh Culber (Wilson Cruz) und Paul Stamets (Anthony Rapp) das erste schwule Paar der TV-Franchise vor (queer.de berichtete). In der neuesten Folge mit dem Titel "Alogrithmus", die seit Montag auf Netflix zu sehen ist, dürfen sich die beiden erstmals küssen – damit betritt "Star Trek" Neuland.



Die letzte "Discovery"-Folge in diesem Jahr handelt entscheidend davon, wie sich Lieutenant Stamets auf einer Mission in gesundheitliche Gefahr begibt, um – so sein Captain – "Billionen Leben" zu retten. Sein Boyfriend, immerhin von Beruf "Discovery"-Chefarzt, ist über den gefährlichen Auftrag zwar nicht begeistert, aber lässt seinen Liebsten gewähren. Zum Ende der Folge hin küssen sich die beiden in einer romantischen Szene zärtlich und reden über ihre gemeinsame Zukunft.



Auch weitere für "Star Trek" eher ungewöhnliche Themen werden in dieser Folge behandelt: Neben dem Thema Posttraumatische Belastungsstörung wird in recht drastischen schnell geschnittenen Bildern die Folter und Vergewaltigung eines Sternenflottenoffiziers durch eine Klingonin gezeigt.

"Star Trek"-Küsse im Wandel der Zeit

Kuss-Szenen hatten bei "Star Trek" schon immer eine größere Bedeutung: 1968 sorgte der Kuss zwischen Uhura (Nichelle Nichols) und Captain Kirk (William Shatner) für Aufregung, weil Beziehungen zwischen Schwarzen und Weißen in konservativen Teilen des Landes noch immer als ungehörig galten. Allerdings küssten sich die beiden Figuren in der Szene nicht freiwillig, sondern wurden von bösen Außerirdischen dazu gezwungen.



Dieser Kuss sorgte 1968 für Aufregung

Mit gleichgeschlechtlichen Küssen taten sich die "Star Trek"-Macher bis in die jüngste Vergangenheit noch sehr schwer. In den Achtziger- und Neunzigerjahren durften sich so höchstens Frauen näher kommen, da die Macher und Sender Angst hatten, dass Männerküsse die Fans ekeln könnten. Selbst bei den Frauenküsse gab es meist außergewöhnliche Umstände, die die gleichgeschlechtlichen Charakter ein wenig in Frage stellten – etwa wenn ein Mann in einer "Star Trek: Voyager"-Folge den Körper einer Frau übernimmt und dann mit seiner Liebsten schmust.



Am weitesten ging "Star Trek: Deep Space Nine" mit seiner Folge "Wiedervereinigt", die im Oktober 1995 gezeigt wurde. Hier küssten sich Lenara Kahn (dargestellt von Gaststar Susanna Thompson) und die Hauptfigur Jadzia Dax (dargestellt von Terry Farrell). Auch bei dieser Szene gab es eine "Star Trek"-typische Einschränkung: Bei beiden Figuren handelt es sich um sogenannte Trill, also Aliens, die aus einem Wirtskörper und einem eingepflanzten Symbionten bestehen, der wie eine Riesenkaulquappe aussieht. Und einer dieser Symbionten hatte kurz zuvor noch einen männlichen Wirt. Zur Zeit der Ausstrahlung schrieb die Nachrichtenagentur AP, dass kein richtiger lesbischer Kuss gezeigt werde, sondern der Kuss einer Frau mit "einer Außerirdischen, die mal ein Mann war".



1995 durften sich schon gleichgeschlechtliche Paare küssen, zumindest weibliche Aliens

Die erste offen homosexuelle Figur erschien dann erst 2016 im letzten Kinofilm "Star Trek Beyond": Hier wurde erstmals Steuermann Sulu (John Cho) mit seinem Lebenspartner und seinem Kind gezeigt – für ganze drei Sekunden (queer.de berichtete).



"Star Trek: Discovery" wird außerhalb Nordamerikas auf Netflix gezeigt. Bislang sind neun Folgen in der ersten Hälfte der ersten Staffel erschienen. Die nächste Folge kann ab dem 8. Januar 2018 gestreamt werden. Bereits vergangenen Monat gab der Sender CBS bekannt, dass man bereits eine zweite Staffel bestellt habe (queer.de berichtete). (dk)