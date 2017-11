UN-Resolution zum Olympischen Frieden schützt Schwule und Lesben

Chris Kantos / flickr) Im kommenden Februar treffen sich Athleten aus aller Welt erneut zu den Olympischen Winterspielen (Bild:

Die UN-Vollversammlung in New York City hat am Montag nach einer zweistündigen Debatte eine Resolution zum Olympischen Frieden verabschiedet, die auch eine Nichtdiskriminierungsklausel aufgrund der sexuellen Orientierung enthält.



Mit dem Dokument, das zu jeder Olympiade alle zwei Jahre neu verhandelt wird, verpflichten sich alle 193 UN-Mitgliedstaaten, während den Spielen zivil miteinander umzugehen – und etwa keine kriegerischen Handlungen durchzuführen. Die Winterspiele finden vom 9. bis zum 25. Februar 2018 im südkoreanischen Pyeongchang statt. Der Olympische Frieden gilt sowohl während dieser Zeit als auch noch während der darauf folgenden Paralympischen Spiele, die ebenfalls in Pyeongchang veranstaltet werden.



Der Schutz von Schwulen und Lesben basiert auf der Olympischen Charta, die Ende 2014 um das Merkmal sexuelle Orientierung ergänzt wurde (queer.de berichtete). Das Internationale Olympische Komitee reagierte damit auf die Olympischen Spiele in Sotschi, als Russland hunderte Menschenrechtler, darunter viele LGBTI-Aktivisten, festnehmen ließ (queer.de berichtete). Die UN-Resolution zum Olympischen Frieden hatte für die Sotschi-Spiele noch das Thema sexuelle Orientierung ausgeklammert (queer.de berichtete).

"Heute waren wir die Sieger!"

Laut der LGBTI-Organisation OutRight International haben Ägypten und Russland dafür gekämpft, den Schutz von Schwulen und Lesben aus dem Dokument zu streichen, seien damit aber wegen des Einsatzes von Nichtregierungsorganistionen und LGBTI-freundlicher Staaten gescheitert. "Die Länder haben als deutliche Botschaft gesendet, dass es keinen Platz für Diskriminierung bei der Olympiade gibt", erklärte OutRight-Chefin Jessica Stern. "Wir danken der Zivilgesellschaft für die Mobilisierung, die stattgeufnden hat, damit die [Antidiskriminierungsrichtline] im Olympischen Frieden erhalten bleibt. Heute waren wir die Sieger!"



Der Olympische Frieden geht auf die alten Griechen zurück: Erstmals wurde ein derartiges Abkommen 884 v. Chr. zur Gewährleistung des sicheren Ablaufs der Olympischen Spiele verabschiedet. In den Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts belebte die UN die alte Tradition wieder – Sanktionsmöglichkeiten, den Olympischen Frieden durchzusetzen, hat die UN aber nicht. (dk)