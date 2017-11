Sexiest Man Alive: Empörung über "homophoben" Gewinner

Blake Shelton, hier als Juror bei der US-Version von "The Voice", darf sich als schönster Mann der Erde fühlen (Bild: NBC)

Das Magazin "People" hat den Titel "Sexiest Man Alive" in diesem Jahr an den Countrystar Blake Shelton vergeben. Der 41-Jährige, der in den USA insbesondere als Jurymitglied der Castingshow "The Voice" bekannt ist, landete mehr als ein Dutzend Nummer-1-Hits in den amerikanischen Countrycharts. Er ist seit 2015 mit der Rocksängerin Gwen Stefani ("No Doubt") liiert.



In sozialen Netzwerken stieß die Ernennung insbesondere wegen homophober, sexistisicher und rassistischer Aussagen des Sängers auf Kritik, die er vor allem bei Twitter von sich gegeben hatte. Twitter-Nutzer beschwerten sich, dass die Jury auch Minderheitenhass als Ausschlusskriterium für den Titel hätte in Betracht ziehen müssen. Das Magazin "The Daily Beast" kommentierte die Ernennung mit den Worten: "In Trumps Amerika ist der Homo-Hasser Blake Shelton der 'Sexiest Man Alive'".



Die meisten dieser Tweets setzte Shelton zwischen 2009 und 2011 ab. Er schrieb damals unter anderem: "Jeder Mann, der versucht, meinen Hintern anzufassen, wird ein geschlagener, blutender, kotzender Typ sein."



Außerdem machte er sich über angeblich schwul agierende Promis lustig und setzte Sätze ab wie "Wie kann ich Lesben attraktiv finden. Ich bin doch nicht gay". 2011 bezeichnete er bei einer Gala auch Schauspieler Jake Gylenhaal als schwul (queer.de berichtete). Für die Aussagen wurde er wiederholt von LGBTI-Aktivisten kritisiert.



Als die homophoben Tweets im letzten Jahr in sozialen Netzwerken erneut die Runde machten, entschuldigte er sich für die Ausbrüche, die auf seine komödiantische Ader zurückzuführen seien: "Ist mein Humor manchmal unangemessen und unreif? Ja. Hasserfüllt? Niemals. Dennoch möchte ich mich bei all denjenigen entschuldigen, die sich von mir angegriffen gefühlt haben" (queer.de berichtete).



Nach der Bekanntgabe des "Sexiest Man Alive" schlachtete Shelton seinen Titelgewinn mit seinem "Humor" aus. In unzähligen Tweets witzelte er: "Ich habe gerade einen Drink gemacht – einen sexy Drink" oder "Ich esse eine Essiggurke – eine nasse, sexy Essiggurke."



"People" stellt den Gewinner in seiner neuesten Ausgabe vor

Der Titel "Sexiest Man Alive" wird von der "People"-Redaktion seit 1985 vergeben, erster Preisträger war Mel Gibson. Die schönsten Männer der letzten 30 Jahre sind Brad Pitt, George Clooney und Johnny Depp – sie konnten den Preis gleich zwei Mal gewinnen. Allerdings haben bislang nur Männer aus englischsprachigen Ländern gewonnen – und noch kein offen schwuler Mann. In den letzten beiden Jahren holten Schauspieler Dwayne Johnson und Ex-Fußballer David Beckham den Titel. (dk)