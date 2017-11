Heute, 10:42h, noch kein Kommentar



"Kinky Boots – Man(n) trägt Stiefel" ist am 16. November 2017 digital remastered auf DVD und Blu-ray erschienen

Gerade glaubte er sich dem Provinzmief entronnen, da erbt Charlie (Joel Edgerton) die marode Schuhfabrik seines Vaters im verhassten Northampton. Der Zufall in Gestalt von Dragqueen Lola (Chiwetel Ejiofor) eröffnet Charlie jedoch eine Marktnische: Statt der alten Traditionstreter fertigt die Fabrik nun laszive Lacklederstiefel für Männer, die auf Absatz stehen. Die Arbeiter sind ebenso skeptisch wie Freundin Nicola (Jemima Rooper) …



Das Produktionsteam von "Calendar Girls" beweist auch in "Kinky Boots – Man(n) trägt Stiefel" ihr Händchen für hintergründige Fish-out-of-Water-Komödien. Chiwetel Ejiofor wurde für seine Lola-Darstellung zum ersten Mal für einen Golden Globe nominiert. Das Broadway-Musical zum Film, welches von Cyndi Lauper komponiert wurde, wurde 2013 mit sechs Tonys und drei Outer Critics Circle Awards sowie 2014 mit einem Grammy Award ausgezeichnet.



Die britische Komödie "Kinky Boots – Man(n) trägt Stiefel" mit "12 Years a Slave"-Star Chiwetel Ejiofor ist nun erstmals Digital Remastered auf DVD und Blu-ray in einer Special Edition mit glitzerndem O-Ring bei Studiocanal erschienen. (cw/pm)

Infos zur DVD



Kinky Boots – Man(n) trägt Stiefel. Originaltitel: Kinky Boots. Drama, Komödie, Musikfilm. Großbritannien/USA 2005. Regie: Julian Jarrold. Darsteller: Chiwetel Ejiofor, Joel Edgerton, Sarah Jane Potts, Linda Bassett, Jemima Rooper. Laufzeit: ca. 103 Minuten. Sprache: Deutsche Synchronfassung, Englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 6. Studiocanal GmbH