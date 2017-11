Heute, 06:23h, noch kein Kommentar



"Ein Chanson für Dich" ist am 10. November 2017 digital remastered auf DVD und Blu-ray erschienen

Liliane (Isabelle Huppert) arbeitet in einer Pasteten-Fabrik und führt ein eintöniges Leben. Die Zeiten, in denen sie als Chanson-Sängerin "Laura" noch große Erfolge feierte, sind längst vergessen und vorbei. Doch als sie Jean (Kévin Azaïs), einen 22-jährigen Boxer, kennenlernt, der in ihr den einstigen Star erkennt, ändert sich alles. Er verliebt sich in Liliane und überzeugt sie, dass es an der Zeit ist, ins Rampenlicht zurückzukehren.



In "Ein Chanson für Dich" spielt die facettenreiche Isabelle Huppert ("Elle", "Alles was kommt") eine Frau, deren Leben ereignislos und schal geworden ist. Doch ihr gelingt, was niemand zu denken wagt: ein Comeback – auf der Bühne wie in der Liebe. Shootingstar und César-Preisträger Kévin Azaïs ("Liebe auf den ersten Schlag") verkörpert den jungen Liebhaber an ihrer Seite. So entwickelt sich die ergreifend-poetische Romanze von Regisseur Bavo Defurne zu einem modernen Märchen über Liebe, die keine Grenzen kennt. "Ein Chanson für Dich" handelt von der Kraft der Träume und dem Mut, sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Stimmungsvoll untermalt mit dem magischen Retro-Pop von Pink Martini bleibt der Film nicht nur im Geiste sondern vielmehr auch im Ohr hängen und hallt nach. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zu "Ein Chanson für Dich"

