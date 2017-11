Zweite Trans-Frau wirft Jeffrey Tambor sexuelle Belästigung vor

Jeffrey Tambor als Maura Pfefferman in "Transparent" (Bild: Amazon Studios)

Die Luft für den preisgekrönten "Transparent"-Hauptdarsteller Jeffrey Tambor wird dünner, nachdem eine zweite Frau den 73-jährigen Schauspieler am Donnerstag der sexuellen Belästigung bezichtigte. Vor gut einer Woche war publik geworden, dass seine transsexuelle Ex-Assistentin Van Barnes in einem privaten Eintrag in sozialen Medien dem Schauspieler vorgeworfen hatte, sich ihr gegenüber anzüglich verhalten zu haben.



Nun hat die Trans-Schauspielerin Trace Lysette, die bei "Transparent" in der Rolle der Shea zu sehen ist, auf Twitter ebenfalls Vorwürfe gegen Tambor erhoben. So habe der Schauspieler ihr gegenüber mehrfach sexuelle Kommentare abgegeben, die sie zunächst noch nicht so ernst genommen habe. Bei einer Szene, in denen beide nur mit Schlafanzügen bekleidet waren, sei er aber übergriffig geworden: "Er kam ganz nah, hat seine nackten Füße auf meine gestellt, so dass ich mich nicht bewegen konnte, lehnte mit seinem Körper gegen meinen und begann, schnell und um Unauffälligkeit bemüht mit Stoßbewegungen gegen meinen Körper", so Lystette. "Ich habe seinen Penis durch seinen dünnen Schlafanzug auf meiner Hüfte gespürt und ihn dann weggestoßen."



Tambor weist Vorwürfe zurück

Tambor bestritt die Vorwürfe beider Frauen: "Ich weiß, dass es nicht immer leicht ist, mit mir zu arbeiten", erklärte der Schauspieler in einer offiziellen Stellungnahme am Donnerstag. "Ich kann sprunghaft und übellaunig sein und meine Meinung zu oft grob und taktlos äußern. Aber ich bin nie übergriffig geworden – niemals." Der Streamingdienst Amazon hat bereits angekündigt, die Beschuldigungen zu untersuchen.

Lysette forderte Amazon auf, "das Problem zu entfernen und mit der Show weiterzumachen". Allerdings dreht sich bei "Transparent" alles um die von Tambor verkörperte Hauptfigur. Die Serie ist die bislang prestigereichste Produktion von Amazon und wurde mit TV-Preisen überhäuft. So gewann Tambor zwei Emmy-Awards und einen Golden Globe als bester Hauptdarsteller.



Die Serie, von der bislang 40 Folgen in vier Staffeln gedreht wurden, könnte damit das selbe Schicksal wie "House of Cards" ereilen: Nach Missbrauchsvorwürfen durch viele junger Männer feuerte Netflix Kevin Spacey. Damit wird die letzte Staffel ohne die Hauptfigur auskommen müssen. (dk)