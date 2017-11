Das Line-Up von Spock's Beard: Neal Morse, Alan Morse, Ted Leonard, Jimmy Keegan, Nick D'Virgilio, Ryo Okumoto und Dave Meros. (Bild: Joel Barrios)

Auf dem vergangenen Morsefest 2016 in Nashville wurde für die Fans von Spock's Beard ein Traum wahr: Die Originalbesetzung der Band spielte gemeinsam mit den aktuellen Bandmitgliedern das von der Kritik hochgelobte Doppel-Konzeptalbum "Snow" in seiner gesamten Länge. SNOW war das letzte Album von Neal Morse mit Spock's Beard, bevor er die Band 2002 verließ.



Jetzt können alle Fans von Spock's Beard und Neal Morse diese Nacht erleben: "Snow Live" ist nun in verschiedenen Formaten erschienen: 2 DVD/2CD Digipack, 3 LP Vinyl (erhältlich in vier verschiedenen Farben), 2 Disc Blu-ray und schließlich als 2 DVD/2 CD/2 Blu-ray Package mit 48-seitigem Artbook, Poster und Postkarten.



Das Line-Up von Spock's Beard: Neal Morse (Lead Vocals, Piano, Synthesizer, E- und akustische Gitarre), Alan Morse (E-Gitarre, Vocals), Ted Leonard (E- und akustische Gitarre, Vocals), Jimmy Keegan (Drums, Percussion, Vocals), Nick D'Virgilio (Drums, Percussion, Vocals, akustische Gitarre), Ryo Okumoto (Keyboards, Hammondorgel, Mellotron, Jupiter 8, Minimoog, Vocoder) und Dave Meros (Bass, Vocals).



"Aus meiner Sicht ist "Snow" ein Album, das die Herzen und das Leben vieler berührt hat, es hatte eine sehr tiefe Bedeutung für Menschen auf der ganzen Welt," sagt Neal Morse. Es war wie ein Kind, das die Band und ich auf die Welt gebracht und dann zur Adoption freigegeben haben. Weil wir das Album nie live gespielt hatten und ich die Band kurz nach seiner Fertigstellung verlassen habe, konnten wir nie erleben, was es den Menschen bedeutet und wie es gelebt wird. Bis jetzt. Ich glaube, wir haben immer gewusst, dass wir irgendwann einmal zusammenkommen und "Snow" spielen würden. Es musste eben passieren. Es war aber auch eine schmerzliche Erfahrung: Nick D'Virgilio hat über die Jahre hinweg das Thema immer wieder aufgebracht, aber in unseren Leben war immer so viel los, wir waren einfach zu beschäftigt und haben es immer wieder verschoben. Der richtige Zeitpunkt war irgendwie nie da. Oder es schien jedenfalls so."

Mutig, rastlos und oft visionär



Progreport.com nannte das Morsefest 2016, "… ein Event für die Ewigkeit. Für jeden Fan von Spock's Beard und Neal Morse ging hier ein Wunsch in Erfüllung. Aber zugleich zeigte sich auch die Kraft der Prog-Community, die immer wieder Menschen aus aller Welt zusammenbringt, um großartige Musik zu feiern und neue Freundschaften zu schließen. Wer hier dabei war, nimmt eine Erinnerung fürs Leben mit. Wer nicht, sollte das nächste Mal nicht verpassen."



Über die Original-Veröffentlichung von "Snow" schrieb AllMusic.com euphorisch: "Spock's Beard ist die vollkommene amerikanische Progrock-Band. Ihre Musik ist durchgängig mutig, rastlos und oft visionär. Auf "Snow" , dem Doppel-Konzeptalbum, verausgaben sie sich. Spock's Beard haben ihre Kräfte instrumentell, textlich und stimmlich gebündelt und sich auf die Bemühungen eines Albinojungen konzentriert, der sich auf eine noble, wenn auch eigenwillige Suche begibt. So manche Konzeptalben haben sich erheblich hochgesteckteren Ideen verschrieben und sind unter ihrem eigenen Gewicht oder im Angesicht der Geschichte gescheitert. Hier aber setzen Neal und Alan Morse und die Bandmitglieber auf eine subjektive, erfundene Story, und sie erschaffen eine spirituelle, körperliches, ideologische und emotionale Konstellation, die ihrem Protagonisten in 26 Songs folgt. Musikalisch ist "Snow" ein Wunder… Mit "Snow" zerschlägt Spock's Beard alle kreativen Grenzen und erfüllt das Versprechen des Progressive Rock schlechthin: bislang unbekannte Klangwelten zu erkunden und dabei individuell wie kollektiv mit höchstem musikalischen Einsatz Neues zu schaffen."



Neal Morse: "Offensichtlich standen die Sterne gut und viele Gebete wurden erhört, als wir uns auf dem Morsefest 2016 trafen, um zum ersten Mal das gesamte Album "Snow" live zu spielen. Irgendein kluger Kopf hatte die Idee, die beiden Ausnahmetalente Jimmy (Keegan) und Ted (Leonard) zu verpflichten, die eine Brillanz und Musikalität jenseits von Gut und Böse einbringen. Das, dazu Rich Mousers erstaunliche Tonmischung und nicht zu vergessen Thad Kestens Team von großartigen Videoleuten – "Snow Live" ist eines der besten Livekonzert-Packages, an denen ich jemals beteiligt war." (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zu "Snow Live" von Spock's Beard

Wir verlosen drei Blu-ray-Boxen

Für die User von queer.de haben Sony Music sowie die Agentur Networking Media freundlicherweise drei Blu-ray-Boxen "Snow Live" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine Blu-ray-Box gewinnen? Dann fülle bis Samstag, den 25. November 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.