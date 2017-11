Die 24 heiligen Geiste der Weihnacht

Bei der Auswahl der Spirituosen und Liköre wurde auf echte Handarbeit ebenso viel Wert gelegt wie auf Produktqualität und den Blick für das Besondere

Haben Sie sich schon immer einmal gewünscht, dass Sie statt eines Weihnachtskalenders eine Minibar an jedem der 24 Tage der Adventszeit öffnen? Wenn ja, dann erfüllt der "Foodist Spirits Adventskalender" Ihre geheimen Wünsche.



In Zusammenarbeit mit Drink-Syndikat aus Berlin haben die Foodist-Scouts 24 hochwertige und edle Spirituosen aus der ganzen Welt in einem Weihnachtskalender zusammengetragen. Überwiegend regionale Erzeugnisse treffen dabei auf internationale Geheimtipps. Ob für Sie ganz persönlich oder für Ihre Liebsten, der "Foodist Spirits Adventskalender" hält für Connaisseure und Novizen jede Menge hochprozentige Überraschungen parat.

Schlehen-Gin aus Hamburg und Single Malt Whisky aus Schottland





Der etwas andere Adventskalender enthält etwa Schlehen-Gin aus Hamburg, Single Malt Whisky aus der kleinsten Destillerie Schottlands und in Mosel-Weinfässern nachgereiften Rum. Bei der Auswahl wurde auf echte Handarbeit ebenso viel Wert gelegt wie auf Produktqualität und den Blick für das Besondere. Die enthaltenen Destillerien brennen ihre Spirits als Small oder Micro Batch. Jedes Erzeugnis wird vom Getreide bis zur Abfüllung von den Herstellern begleitet.



Mit dem "Foodist Spirits Adventskalender" kann man auch sein eigenes Tasting veranstalten: Scharen Sie Familie, Bekannte und Freunde um sich und fühlen Sie Gin, Likör und Co auf den Zahn. Wer will, kann auch etwas experimentieren und die Spirits auf ihre Cocktail-Tauglichkeit prüfen. Hinter jedem Türchen warten zwei Rezepte professioneller Bartender.



Dem Kalender liegt zudem ein liebevoll gestaltetes Booklet mit allen Informationen zu Herstellern, Brennverfahren und Aromen bei. Und hinter dem Türchen "0" findet man ein hübsches Verkostungsglas, das den Genießer auf seiner Erkundungstour begleitet. Mehr Infos zum "Foodist Spirits Adventskalender" und eine Online-Bestellmöglichkeit gibt es hier. Wer im Gutscheinfeld das Wort "QUEER" eingibt, erhält zehn Prozent Rabatt. (cw)