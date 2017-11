Hamburg Pride fordert: "Freie Bahn für Genderwahn!"

"Freie Bahn für Genderwahn!", lautet das Motto für den Hamburg Pride 2018. Darauf haben sich Mitglieder von Hamburg Pride e.V. und der Community am Samstag geeinigt, teilte der Verein auf seiner Facebookseite mit.



Zur Begründung heißt es: "Der kraftvolle Slogan greift den diffamierenden Begriff 'Genderwahn' bewusst auf, um ihn zu einem selbstbewussten Aufruf für mehr Akzeptanz und Selbstbestimmung zu nutzen."'



Für das "Genderwahn"-Motto gab es die meisten Punkte (Bild: Facebook)

Die Parade zum Hamburg Pride findet in der Regel am ersten Samstag im August statt. In diesem Jahr wurde in der Hansestadt unter dem Motto "Kommt mit uns! Diskriminierung ist keine Alternative" demonstriert. (mize)