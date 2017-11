325 Transpersonen binnen eines Jahres ermordet

In Kiew demonstrierten am Sonntag im Vorfeld des Transgender Day of Remembrance 30 Personen gegen transphobe Gewalt, von der Polizei vor Gegendemonstranten geschützt (Bild: Insight LGBTQ NGO)

Am 20. November 2017 wird anlässlich des Transgender Day of Remembrance weltweit an die Opfer transphober Gewalt erinnert. Die Zahlen sind alarmierend: Aktivisten des Trans Murder Monitoring Projekt der Organisation Transgender Europe registrierten weltweit mindestens 325 Morde an Transpersonen zwischen Oktober 2016 und September 2017 – und damit 30 mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. LGBTI-Aktivisten gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer weit höher liegt.



Die meisten Morde passierten in Brasilien (171), gefolgt von Mexiko (56) und den USA (25). In Europa waren ein Drittel der Opfer Migranten – zwei Drittel haben als Sexarbeiter gearbeitet. Die Zahl der registrierten Morde an Transpersonen seit 2008 steigt mit den aktuellen Zahlen auf 2.609.



Weltweit appellierten Aktivisten an Politik und Gesellschaft, Transrechte ernster zu nehmen. Leon Harun Witzel, ein Vorstandsmitglied der Bundesvereinigung Trans* (BVT*), sieht die Diskriminierung als Teil eines gesamtgesellschaftlichen Problems: "Trans* und gender-divers Menschen werden weltweit Opfer von schrecklichen Hassverbrechen, die oft nicht angezeigt werden. Gewalt gegen trans* und gender-diverse Menschen ist intersektional mit anderen gesellschaftlichen Machtverhältnissen wie Rassismus, Sexismus, Klassismus, Xenophobie, Diskriminierung und Vorurteilen gegenüber Sexarbeit verbunden", so Witzel. Die Morde an Transpersonen seien oft besonders brutal, denn die Mörder seien sich meist sicher, straffrei davonzukommen.

LSVD: Deutschland muss Diskriminierung abbauen

Der Lesben- und Schwulenverband fordert von einer neuen Bundesregierung, "menschenrechtsbasierte Gesetzgebung zur Anerkennung der Geschlechtsidentität auf den Weg" zu bringen. "Vorbilder für die Anerkennung der Geschlechtsidentität können die Rechtsordnungen von Argentinien, Dänemark, Norwegen, Irland oder Malta sein", so LSVD-Vorstandmitglied Sandro Wiggerich. "Dort kann jeder Mensch die Änderung des Vornamens und des eingetragenen Geschlechts beantragen, wenn diese nicht mit der eigenen Geschlechtsidentität übereinstimmen." Der Gesetzgeber müsse außerdem "einen umfassenden rechtlichen Rahmen für Personen schaffen, die sich einem dritten Geschlecht zugehörig fühlen".



Die Grünen sehen Deutschland insbesondere in der Verantwortung, transsexuelle Flüchtlinge aufzunehmen und zu schützen: "Deutschland muss ein sicherer Hafen für verfolgte trans*Flüchtlinge sein", so die Bundestagsabgeordneten Ulle Schauws und Sven Lehmann in einer gemeinsamen Erklärung. "Schutz vor Übergriffen in Asylunterkünften muss gewährleistet sein, Einzelunterkünfte und Beratungsangebote müssen zur Verfügung stehen."



Der Transgender Day of Remembrance geht auf eine Initiative von US-Aktivisten aus den Neunzigerjahren zurück: Der erste Gedenktag war im November 1998 nach dem Mord an der transsexuellen Afro-Amerikanerin Rita Hester ins Leben gerufen worden. Die Frau war in ihrer eigenen Wohnung im Bundesstaat Massachusetts erstochen worden. Anders als beim Mord am schwulen Studenten Mathew Shepard, der sich nur sechs Wochen vorher ereignet hatte, gab es fast keine Berichterstattung über Rita Hester – der Mord ist bis heute nicht aufgeklärt.



Trans-Aktivisten beklagten, dass die Öffentlichkeit offenbar wenig Interesse am Tod einer Transfrau hatte, die noch dazu schwarz ist. Sie begannen wenige Tage nach dem Verbrechen mit öffentlichen Aktionen, um auf die Gewalt gegen Transpersonen aufmerksam zu machen. Daraus entwickelte sich eine weltweite Bewegung. Auch in Deutschland wird in zahlreichen Städten des Tages gedacht. So gibt es etwa in Karlsruhe und Frankfurt Mahnwachen. (dk)