Nach Belästigungsvorwürfen: Jeffrey Tambor wirft das Handtuch

Disney | ABC Television Group / flickr) Jeffrey Tambor wurde mehrfach für seine Leistung in "Transparent" ausgezeichnet, so auch 2016 mit dem Emmy als bester Hauptdarsteller (Bild:

Jeffrey Tambor hat am Sonntag dem Entertainment-Portal "Deadline" mitgeteilt, dass er nicht bei der fünften Staffel der Amazon-Erfolgsserie "Transparent" mitwirken wird. Grund sind Missbrauchsvorwürfe von zwei Trans-Frauen; Schauspielerin Trace Lysette bezichtigte ihren Kollegen am vergangenen Donnerstag, sie am Filmset sexuell bedrängt zu haben. Zuvor hatte bereits Tambors Ex-Assistentin Van Barnes den Schauspieler in sozialen Netzwerken beschuldigt, sich ihr gegenüber anzüglich verhalten zu haben.



Tambor hatte die Vorwürfe der beiden Frauen jeweils unverzüglich abgestritten – und erklärte, es sei nicht einfach, mit ihm zu arbeiten, er sei aber nie "übergriffig" geworden (queer.de berichtete).



"Maura Pfefferman bei 'Transparent' zu spielen war mir eine große Ehre und eines der kreativsten Erlebnisse meines Lebens", so der 73-Jährige anlässlich seines Rückzugs. "In den letzten Wochen wurde aber deutlich, dass dies nicht mehr der Job ist, den ich vor vier Jahren angetreten habe."

Tambor beklagt "aggressive Fehlinterpretation"

Gleichzeitig beharrte der Schauspieler darauf, dass die Vorwürfe falsch seien: "Ich habe ja schon deutlich gemacht, dass ich meine Taten bedaure, die als aggressiv fehlinterpretiert wurden, aber die Idee, dass ich jemanden absichtlich belästigen würde, ist einfach vollkommen unwahr. Angesichts der politisierten Atmosphäre, die unseren Filmset heimgesucht hat, sehe ich keine Möglichkeit, zu 'Transparent' zurückzukehren."



Jeffrey Tambor (Mitte) stellte bislang das transsexuelle Oberhaupt der Pfefferman-Familie dar (Bild: Amazon Studios)

Der Streamingdienst Amazon hatte bereits eine Untersuchung der Vorwürfe angekündigt. Daher wurde bereits spekuliert, ob Tambor aus der fünften Staffel herausgeschrieben wird. Allerdings ist Tambor in der Serie die bislang unumstrittene Hauptfigur – der Schauspieler wurde für seine Leistung auch von Kritikern hoch gelobt und konnte dafür bereits zwei Emmy-Awards und einen Golden Globe als bester Hauptdarsteller gewinnen. Amazon und "Transparent"-Produzentin Jill Soloway haben sich zum Rückzug Tambors bislang nicht geäußert. (dk)