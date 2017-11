Evangelische Kirche in Württemberg: Neuer Anlauf für Homo-Segnungen

Die Kirchenführung soll kommende Woche entscheiden, ob verheiratete Schwule und Lesben anerkannt werden (Bild: Bildarchiv Stadt Böblingen)



Bei der Herbstsynode der Evangelische Landeskirche in Württemberg wollen Delegierte einen Anlauf unternehmen, auch Schwule und Lesben zu trauen oder zumindest zu ermöglichen, dass gleichgeschlechtliche Paare gesegnet werden. Bei dem Treffen, das vom 27. bis 30. November im Evangelischen Bildungszentrum Hospitalhof in Stuttgart stattfinden wird, soll damit die Rote Laterne der Württemberger Kirche bei der Frage von Homosexualität abgelegt werden.



Die Kirche wird laut der Tagesordnung (PDF) abschließend über ein "Gesetz zur Einführung einer Ordnung der Amtshandlung anlässlich der bürgerlichen Eheschließung zwischen zwei Personen gleichen Geschlechtes, der Begründung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft oder der Umwandlung einer Lebenspartnerschaft in eine Ehe" beraten. Zudem soll in einem Antrag darüber abgestimmt werden, ob die Synode um Vergebung für Unrecht bittet, "das von unserer Kirche an gleichgeschlechtlich orientierten Menschen begangen wurde".



Württemberg ist derzeit die einzige der 20 Landeskirchen, die die öffentliche Segnung von Homosexuellen verbietet. Zuletzt hatte die Landeskirche Sachsen die Segnung von Homo-Paaren zumindest "im Einzelfall" zugelassen (queer.de berichtete).



Die zwei Millionen Mitglieder zählende Südwest-Kirche mit Sitz in Stuttgart gilt als eine der konservativsten Landeskirchen, die insbesondere durch evangelikale Strömungen geprägt ist. Ein Teil dieser erzkonservativen Christen hat nach wie vor das Ziel, Homosexuelle zu "heilen". Daher wird bei der Synode mit Widerstand gegen eine Liberalisierung gerechnet. So hat die in Tamm bei Stuttgart ansässige Gruppe "Bruderschaft des Weges" bereits angekündigt, die Anerkennung von Homo-Paaren kategorisch abzulehnen, da es sich bei Homosexualität nicht um eine "Schöpfungsvariante" handle. In der aus der Homo-"Heiler"-Organisation "Wüstenstrom" hervorgegangenen Gruppe versammeln sich Menschen, die ihre Homosexualität aus Glaubensgründen nicht ausleben (queer.de berichtete)

Segnungen bislang nur heimlich

Die liberale Vereinigung "Offene Kirche" setzt sich dagegen bereits seit Jahren für die Anerkennung von Homo-Paaren ein. Ihr Leiter Professor Martin Plümicke erklärte, die Bibel verurteile Homosexualität unter Männern nur in einem Zusammenhang, in dem "eine Partnerschaft auf Augenhöhe für gleichgeschlechtliche Paare nicht vorstellbar" gewesen sei.



Im vergangenen Jahr gründete sich aus dem Bündnis Kirche und Homosexualität (BKH) heraus zudem die "Initiative Regenbogen", die sich für die Gleichbehandlung von schwulen und lesbischen Paaren in der Kirche einsetzt (queer.de berichtete). Der Initiative sind inzwischen 28 Kirchengemeinden beigetreten – von rund 1.300 Kirchengemeinden.



Bislang gilt in Württemberg ein Beschluss aus dem Jahr 1995, nach dem in Ausnahmefällen nur heimlich und hinter geschlossenen Türen gleichgeschlechtliche Paare einen Segen erhalten dürfen. Die Kirchenführung setzte diese harte Linie bis jetzt durch. Im letzten Jahr wurde etwa ein Dekan aus Böblingen gerüffelt, weil er zwei Lesben in der Stadtkirche öffentlich segnete (queer.de berichtete). (dk)