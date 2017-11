SchwuZ Berlin sucht Eventmanager_in

(Bild: Guido Woller)

Das SchwuZ ist Berlins ältestes und beliebtestes Veranstaltungszentrum für queere Kultur und fördert die Entfaltung schwuler Identitäten und aller, die sich für den Abbau einschränkender Kategorien einsetzen. Wir bieten an unserem Standort in der ehemaligen Kindlbrauerei/Neukölln mit über 260 Veranstaltungen im Jahr auf einer Bruttofläche von 1.600 m2 Raum für 1.200 Gäste.



Neben unseren eigenen Formaten wie Tanzveranstaltungen, Bühnenprogramm oder Filmpräsentationen bauen wir aktuell unser Geschäftsfeld der Fremdvermietung aus. In diesem Rahmen präsentieren wir u.a. die Konzertreihe Berlin Live mit Acts wie u.a. Marc Almond, Bob Geldof, Faith No More, Eric Burdon, The Do, aber auch Highendveranstaltungen wie Filmpremieren des TV-Senders arte mit Jean Paul Gaultier oder die arte Berlinale Party.



Wir suchen Menschen, die unsere Unternehmenswerte teilen, unabhängig von ihrem kulturellen und sozialen Hintergrund oder ihrer aktuellen Lebenssituation. Wir laden dich ein, dich mit uns zu engagieren und deine fachlichen Qualifikationen, beruflichen Erfahrungen und persönlichen Stärken einzubringen in den äußerst lebendigen und abwechslungsreichen gesellschaftspolitischen Prozess der Öffnung hin zu einer inklusiven Gesellschaft.





Aktuell suchen wir Bewerber*innen für folgende Position und möchten insbesondere auch Lesben, Trans* und InterPersonen, sowie Queers* of Color, Schwarze Queers*, Menschen mit Migrationsgeschichte oder Menschen mit Behinderung zu einer Bewerbung einladen.



Ab Februar 2018 suchen wir eine_n Eventmanager_in.



Hauptaufgaben

• Ansprechperson für eingehenden Anfragen zu Vermietungen unserer Location

• Locationbegehung/Site Inspection mit interessierten Kund_innen

• Vergabe und Betreuung von Terminoptionen

• kundenorientierte Angebots- und Mietvertragserstellung

• Rechnungsvorbereitung und Kosten-Leistungsrechnung zur Bewertung der Veranstaltungen

• Koordination der Projekte und Abstimmung mit allen beteiligten Gewerken

• Mitarbeit im Sales und Produktmanagement



Anforderungen:

• abgeschlossene Berufsausbildung bzw. Studium oder vergleichbare Qualifikationen

• erste Berufserfahrung in der Eventkonzeption z.B.: Eventagentur

• Kontaktfreudige, kommunikationsstarke Person mit Spaß an der Eventorganisation

• absolute Zuverlässigkeit und kundenorientierte Arbeitsweise

• Sensibilisierung für die queere Szene und unsere Location

• Teamplayer_in, Organisationstalent, Schnelligkeit und Flexibilität



Perspektiven:

• Umfassende Einarbeitung

• Anstellung in Teilzeit (20 Wochenstunden bei einem Einstiegsgehalt von 996 Euro brutto)

• Ausbau unseres Vermietungsgeschäfts

• Selbständiges Arbeiten in einem engagierten und offenen Team



Prozedere:

Bewerbungsfrist: 31.12.2017

Bewerbung mit Lebenslauf per Mail als PDF an jobs@schwuz.de

Ansprechperson: Marcel Weber