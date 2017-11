Aufarbeitung des §175: Ausstellung im Wiesbadener Landtag eröffnet

Die Ausstellung entführt in eine Zeit, als die Forderungen der Aktivisten noch ein wenig anders waren als heute (Bild: Hessisches Ministerium für Soziales und Integration)



Im Hessischen Landtag ist am Mittwoch die Ausstellung "Unverschämt. Lesbische Frauen und schwule Männer in Hessen von 1945 bis 1985" eröffnet worden, die im Auftrag des Ministeriums für Soziales und Integration durch das Schwule Museum* Berlin zusammengestellt wurde. Anwesend waren Landtagspräsident Norbert Kartmann, Landesjustizministerin Eva Kühne-Hörmann (beide CDU), der Bevollmächtigte der Landesregierung für Integration und Antidiskriminierung, Staatssekretär Kai Klose (Grüne), sowie Dr. Birgit Bosold, Mitglied im Vorstand des Schwulen Museum* Berlin.



Auf Text- und Bildtafeln sowie zahlreichen Dokumenten präsentiert die Ausstellung die Ergebnisse des Forschungsprojekts "Aufarbeitung der Schicksale der Opfer des ehemaligen Paragrafen 175 StGB in Hessen". Die schwarz-grüne Landesregierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag 2013 beschlossen, die Verfolgungsgeschichte sexueller Minderheiten aufzuarbeiten. Letztes Jahr hatte sie das Schwule Museum* beauftragt, die Verfolgungsgeschichte in Hessen zu untersuchen (queer.de berichtete).

"Wichtiger Beitrag zur Erinnerung an die Opfer"

"Die Ausstellung zur Aufarbeitung der Opfer des Paragrafen 175, nach dem homosexuelle Handlungen unter Strafe gestellt wurden, leistet einen wichtigen Beitrag zur Erinnerung an die Opfer und deren Rehabilitation", sagte Landtagspräsident Kartmann bei der Ausstellungseröffnung. "Es ist ebenso wichtig, die Ausstellung im Hessischen Landtag zu präsentieren, in dem alle Fraktionen gemeinsam beschlossen hatten, eine Ausstellung zur Aufarbeitung der Strafverfolgung Homosexueller nach 1945 zu initiieren."



Staatssekretär Klose lobte, dem Schwulen Museum* sei es mit der Ausstellung gelungen, die Lebenssituation lesbischer Frauen und schwuler Männer "atmosphärisch dicht einzufangen." Die Ausstellung schlage auch eine "Brücke zu unserer Zeit und auch zum Hessischen Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt der Landesregierung, der einen breiten gesellschaftlichen Konsens über die Akzeptanz verschiedener sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten" fördere. Das Papier war im Juni vorgestellt worden (queer.de berichtete). (pm/dk)