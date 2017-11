Heidelberg veranstaltet Ehezeremonie für 48 Homo-Paare

4028mdk09 / wikipedia) In der Heidelberger Stadthalle wird am Sonntag 96 Mal das Wort "Ja" fallen (Bild:



Heidelberg

In Heidelberg werden am Sonntag 48 gleichgeschlechtliche Paare in einer gemeinsamen Zeremonie in der pittoresken Stadthalle ihre eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln. Das gab die Stadtverwaltung am Dienstag bekannt. Die Stadt hatte alle 321 Paare zu der Zeremonie eingeladen, die sich seit 2001 im Heidelberger Standesamt verpartnert hatten.



Die Idee für die Veranstaltung hatte der Grünenpolitiker Wolfgang Erichson, der Heidelberger Bürgermeister für Integration, Chancengleichheit und Bürgerdienste. Der 62-Jährige wird bei der Veranstaltung seinen Partner Bertold Quast heiraten (queer.de berichtete).



Bei der Ehezeremonie handelt es sich um eine geschlossene Veranstaltung, an der nur die Paare teilnehmen dürfen – Verwandte oder Freunde müssen aus organisatorischen Gründen außen vor bleiben.

LSVD: "Tolle Aktion" mit Schönheitsfehler

LGBTI-Aktivisten begrüßten das Angebot der badischen Universitätsstadt: "Als Lesben- und Schwulenverband Baden-Württemberg freuen wir über diese tolle Aktion der Stadt Heidelberg. Nach Jahrzehnten der Ungleichbehandlung entscheidet jetzt nicht mehr das Geschlecht, sondern die Liebe und Zuneigung der Paare darüber, ob sie sich das Jawort geben", erklärte LSVD-Landesvorstandsmitglied Marion Lüttig am Donnerstag.



Gleichzeitig kritisierte Lüttig, dass nicht einmal die eigenen Kinder der Neu-Ehepaare bei der Zeremonie dabei sein dürften: "Regenbogenfamilien werden so ein weiteres Mal in die Unsichtbarkeit gedrängt", so die LSVD-Aktivistin. "Für die Paare sind auch die eigenen Kinder wichtiger Teil ihrer Partnerschaft und der Ehe. Statt die Kinder der Regenbogeneltern vor die Tür zu schicken, sollte die Stadt Heidelberg sie willkommen heißen und zeigen, dass Familie heute vielfältig und bunt ist!" (cw)