Evangelisch-reformierte Kirche traut jetzt auch Lesben und Schwule

Trauung eines schwulen Paares in einer Kirche

Die Gesamtsynode der Evangelisch-reformierten Kirche hat am Freitag in Emden einstimmig einer liturgischen Ordnung für "Gottesdienste anlässlich einer Eheschließung" zugestimmt. Diese neue Ordnung gelte gleichermaßen für die "traditionelle" Ehe zwischen Männern und Frauen wie für die gleichgeschlechtlicher Paare, betonte der Synodale Prof. Georg Plasger.



Inzwischen lege die gesellschaftliche Entwicklung nahe, eine Gleichbehandlung auch bei der Trauung festzulegen, erklärte Plasger. "Wir beschließen hier über den Rahmen für einen Gottesdienst anlässlich einer Eheschließung. Nicht mehr und nicht weniger." Jede Trauung werde ordentlich ins Kirchenbuch eingetragen.

Homophobe Pastoren können sich weigern

Gleichwohl sei diese Ordnung keine Vorschrift. "Wir können und wollen unseren Gemeinden und Pastoren nicht vorschreiben, gleichgeschlechtliche Paare zu trauen", erklärte Plasger. Wenn eine Gemeinde diese Trauung nicht vornehmen wolle, könne dies in der Nachbarschaft geschehen. Ein Synodaler hob die Einmütigkeit hervor, mit der diese Regelung von den 62 Mitgliedern der Synode getroffen wurde. Dies sei nicht in allen Kirchen der Fall.



Noch vor 14 Jahren hatte die Segnung lesbischer und schwuler Paare zu heftigen Diskussionen bei der Gesamtsynode geführt. Damals konnte sich die Synode nicht zu Segnungen homosexueller Partnerschaften durchringen, die Entscheidung wurde vertagt. In einzelnen Gemeinden wurden jedoch schon Segnungen durchgeführt.



Die Evangelisch-reformierte Kirche ist eine von 20 Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Die Kirche mit Sitz in Leer (Ostfriesland) hat rund 177.000 Mitglieder in 146 Gemeinden, die über fast ganz Deutschland verstreut sind. (cw)