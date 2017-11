Teneriffa: 40 Verletzte bei Tanzflächen-Einsturz in Gay Club

Das Unglück ereignete sich gegen 2.30 Uhr (Bild: Privat / Feuerwehr Teneriffa)



Auf der kanarischen Insel Teneriffa sind in der Nacht zum Sonntag 40 Menschen bei einem Unglück in einer belebten Gay-Diskothek verletzt worden. Sie stürzten in die Tiefe, als gegen 2.30 Uhr ein Teil des Bodens des "Butterfly Disco Club" zusammenbrach.

Direktlink | Der Moment des Einsturzes

Zunächst war von 22 Verletzten die Rede, die nach Angaben des Roten Kreuzes in ein Krankenhaus gebracht wurden. 14 von ihnen wurden leicht verletzt, sechs zogen sich unterschiedliche mittelschwere und zwei Personen schwere Verletzungen zu; vor allem Knochenbrüche und Prellungen wurden gemeldet. Am Sonntag wurde bekannt, dass 18 weitere Personen verletzt wurden: Sie waren selbst zu einem Krankenhaus gegangen oder wurden von Freunden dorthin gebracht.



Medienberichten zufolge stammten viele der Gäste aus dem Ausland, unter den Verletzten sollen sich Personen aus Großbritannien, Frankreich, Belgien und Rumänien befinden. Feuerwehr und Sanitäter waren den Meldungen zufolge schnell vor Ort und evakuierten die Partygäste. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis sechs Uhr an.

Direktlink | Aufnahmen der Feuerwehr

Der im Dezember 2014 eröffnete Club an der bei Touristen beliebten Partymeile Playa de las Americas in Adeje wurde weitgehend zerstört. Am Samstag fand dort die Party "Hot Night" mit Strip- und Drag-Shows statt. Der Boden hatte auf einer Fläche von rund vier Quadratmetern nachgegeben, die Menschen waren in einen Raum ein Stockwerk tiefer gestürzt. Dieser Raum, eine frühere Bingo-Halle, stand derzeit leer.

Das den Club umgebende Shopping-Zentrum ist vorläufig geschlossen. Nach Angaben der Behörden habe der Club eine gültige Konzession besessen und sei, wie Vorläufer-Clubs am selben Ort im Laufe von 44 Jahren, Routine-Inspektionen ohne Beanstandungen durchlaufen. Die Behörden haben Ermittlungen zur Unglücksursache eingeleitet. Derzeit geht man nicht davon aus, das eine Überfüllung zu dem Unglück geführt haben könnte.