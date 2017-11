Arschfotos im Tempel: Schwules Paar festgenommen

Die Polizei am Flughafen Don Muang in Bangkok hat am Dienstagabend gegen 20 Uhr Ortszeit zwei schwule US-Amerikaner festgenommen, die einige Zeit zuvor als Touristen nach Thailand eingereist waren. Anlass waren Fotos, die die beiden 38 Jahre alten Männer auf ihrer zwischenzeitlich gelöschten Instagram-Seite gepostet hatten.



Auf den Bildern waren Joseph und Travis, die sich auf einer "World Butt Photo Tour" befanden, unter anderem mit nackten Hintern im Wat Arun zu sehen. Der historische Tempel der Morgenröte ist nicht nur das bekannteste Wahrzeichen Bangkoks, sondern gehört zu den heiligsten Stätten des überwiegend buddhistischen Thailands. Frühere Fotos zeigten die blanken Pos des schwules Paares etwa vor dem Louvre in Paris, auf einem deutschen Marktplatz oder vor dem Kapitol in Washington.



Dieses (nachträglich anonymisierte) Foto veröffentlichte die Ausländerpolizei nach der Festnahme am Flughafen Don Muang

Vor der Festnahme bei der Ausreise hatten sich tausende Thailänder in sozialen Netzwerken über die als respektlos und verletzend empfundenen Bilder der beiden schwulen Männer empört, auch mehrere thailändische Medien hatten die Geschichte aufgegriffen. Die Instagram-Seite war bereits am Dienstagmorgen nicht mehr zu erreichen.



Touristen sollten Respekt gegenüber Orten kultureller, historischer und religiöser Bedeutung zeigen, erklärte Polizeisprecher Choengron Rimpadee gegenüber der "Bangkok Post", dies sei schon eine Frage der guten Manieren. Joseph und Travis wurden nach Angaben der Tageszeitung wegen Erregung öffentliches Ärgernisses angeklagt und sollten vor Gericht gestellt werden. Ihnen drohten im Falle einer Verurteilung Geldstrafen in Höhe von jeweils bis zu 5.000 Baht, umgerechnet knapp über 130 Euro.



Seit Mittwochmorgen scheint das schwule Paar allerdings schon wieder auf freiem Fuß zu sein. Die Instagram-Seite @travelling_butts wurde gegen 9 Uhr Ortszeit neu angelegt – diesmal zeigen die Tempelfotos aus Bangkok verpixelte Hintern. "Hätten nie gedacht, dass dies so ein Aufsehen erregen würde", heißt es in einem der Posts. (mize)