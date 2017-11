Australischer Senat stimmt für Ehe-Öffnung

Australien ist der Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben im Ehe-Recht einen Schritt näher gekommen: Zwei Wochen nach dem Volksentscheid zur Ehe-Öffnung hat der Senat am Mittwoch in Canberra mit einer deutlichen Mehrheit von 43 gegen zwölf Stimmen einem entsprechenden Gesetzentwurf zugestimmt. Auch viele Mitglieder der "Liberal Party", der konservativen Regierungspartei, stimmten für den Entwurf, der von Mitgliedern mehrerer Parteien eingebracht worden war.



Vor der Abstimmung hatten die Senatoren Änderungsanträge von einigen Konservativen abgelehnt, mit denen die Ehe-Öffnung verwässert werden sollte. So schlugen einige Homo-Gegner vor, dass Geschäftsleute aus religiösen Gründen Homo-Paare diskriminieren dürfen – das würde etwa Floristen oder Catering-Unternehmen einschließen. Die Befürworter dieser Änderungsanträge argumentierten, dass nur durch solche Einschränkungen die "Religionsfreiheit" von Homo-Gegnern gesichert werden könne.



Die Debatte war zum Teil geprägt von einigen kleinlichen Auseinandersetzungen: So beschäftigte sich die Parlamentskammer 40 Minuten lang damit, ob Senator Derryn Hinch, ein Befürworter der Gleichbehandlung, im Plenum einen Regenbogenschal tragen darf. Zudem versuchte der konservative Senator Ian McDonald durch eine endlose Rede die Abstimmung zu verhindern. In dieser Rede warf er der sozialdemokratischen "Labor Partei", die sich einhellig für die Öffnung der Ehe aussprach, unter anderem vor, keine Christen zu sein und "das Vater Unser nicht zu beten".

Nun ist das Repräsentantenhaus am Zug

Das Gesetz wird nächste Woche vom Repräsentantenhaus behandelt. Dort wird ebenfalls mit einer Mehrheit gerechnet. Der konservative Premierminister Malcolm Turnbull hatte angekündigt, dass ein Gesetzentwurf noch vor Weihnachten beschlossen werden solle.



Am 15. November hatte die Statistikbehörde das Ergebnis einer schriftlichen Wählerbefragung zum Thema Ehe-Öffnung bekannt gegeben: Insgesamt 62 Prozent der Wähler sprachen sich demnach für die Ehe für alle aus (queer.de berichtete). (dk)