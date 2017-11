Kreisch! Bill Kaulitz!

Mit neun Jahren beschließen die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz aus Magdeburg berühmt zu werden. Mit zwölf Jahren gründen sie gemeinsam mit Gustav Schäfer und Georg Listing eine Band, die ab 2005 unter dem Namen Tokio Hotel die Welt erobert. Sie werden bestaunt, belächelt, gehasst und verehrt…

Flucht aus Magdeburg nach L.A.



Poster zum Film: "Tokio Hotel – Hinter die Welt" läuft ab 30. November im Kino

Der Erfolg ist gigantisch: Platin in 68 Ländern, ausverkaufte Konzerte und der androgyne Bill wird zur Stilikone. Mit Anfang Zwanzig fliehen die Zwillinge – reich und berühmt – im Privatjet nach Los Angeles und lassen Tausende von begeisterten Fans und ein Leben hinter Schutzmauern hinter sich. Sie möchten ihre Freiheit zurück – und wissen nicht, wie und ob es weitergeht.



Oliver Schwabes Dokumentarfilm "Tokio Hotel – Hinter die Welt" taucht ein in das Leben der Band, begleitet Bill und Tom durch einsame Wüsten Kaliforniens und Gustav und Georg an die Ufer der Elbe. Sie sprechen über den Preis des Erfolgs, die Unzertrennlichkeit der Zwillinge, über Liebe, Sexualität, Heimat und natürlich Musik.



Zur Albumproduktion kommt die Band im Studio in Berlin zusammen und bereitet Welttourneen durch Südamerika, Europa und Russland vor. Unbeirrt verfolgt die Band, die schon alles erlebt hat, ihren in der Kindheit begonnen Traum weiter. Das Popmärchen Tokio Hotel geht in die nächste Runde… (cw/pm)



Infos zum Filmt



Tokio Hotel – Hinter die Welt. Dokumentarfilm. Deutschland 2017. Regie: Oliver Schwabe. Mitwirkende: Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Georg Listing, Gustav Schäfer. Laufzeit: 90 Minuten. Sprache: Deutsch. Verleih: mindjazz pictures. Kinostart: 30. November 2017