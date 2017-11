Frau attackiert: "Twinks4Trump"-Aktivist festgenommen

Die Polizei veröffentlichte den Mugshot von Lucian Wintrich (Bild: UConn Police Department)



Storrs

Lucian Wintrich, einer der prominentesten schwulen Trump-Unterstützer, ist am Dienstag bei einer Veranstaltung auf dem Campus der Universität Connecticut in der Gemeinde Storrs verhaftet worden. Der 29-Jährige hatte dort eine Rede zum Thema "It's OK to be white" (Es ist in Ordnung, weiß zu sein) gehalten.



Bei der Veranstaltung hatten sich auch Kritiker des rechtspopulistischen Redners unter die 100 Zuhörer gemischt, die während der Rede "Go Home, Nazi" oder "Black Lives Matter" skandierten. Videos zeigen, wie eine junge Frau ein Papier von seinem Pult wegnahm. Daraufhin rannte Wintrich ihr nach und attackierte sie von hinten. Es kam zu einem Handgemenge. Anschließend nahm die Universitäts-Polizei Wintrich wegen Landfriedensbruchs fest.



Eine Sprecherin der Universität erklärte, dass Wintrich kurze Zeit später gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 1.000 Dollar (850 Euro) wieder auf freien Fuß gekommen sei. Der rechte Aktivist meinte nach dem Vorfall auf Twitter: "Es ist wirklich misslich, dass einige der Kids an der @UConn das Bedürfnis verspürt haben, gewalttätig zu werden und die Rede zu stören, die sich damit beschäftigt hat, wie die linkslastigen Medien Amerikaner gegeneinander aufhetzen. Heute Abend habe ich bewiesen, dass ich damit recht habe."



Wintrich auf Twitter: Die Linken sind schuld!

In einem weiteren Tweet beklagte sich Wintrich, dass er in einer "Kultur der giftigen liberalen Vorherrschaft" leben müsse, in der ein "wohlgesinnter junger Konservativer" von der "linken Frauenherrschaft" niedergebrüllt und bestohlen werde. In rechten Blogs wurde der rechte Aktivist, der einen Bachelor-Abschluss in Politikwissenschaften hat, inzwischen zum Opfer stilisiert.

Wintrich wurde vor allem als Fotograf der Kampagne "Twinks4Trump" während des amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfes 2016 bekannt, als er junge schlanke Schwule leicht bekleidet mit Trump-Mütze fotografierte. Außerdem arbeitete er mit dem schwulen Blogger Milo Yiannopoulos zusammen, einer Ikone der Ultrarechten (queer.de berichtete). Für eine rechtsradikale Website erhielt Wintrich nach der Wahl Trumps eine Presse-Akkreditierung für das Weiße Haus.



In den USA gibt es immer wieder Proteste gegen rechte Auftritte in Universitäten. Anfang des Jahres kam es wegen einer geplanten Veranstaltung von Milo Yiannopoulos im kalifornischen Berkeley zu gewalttätigen Auseinandersetzungen (queer.de berichtete). (dk)