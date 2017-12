Trauung für alle in der Pfalz

Trauung eines schwulen Paares während des Evangelischen Kirchentags in Berlin (Bild: EKBO)

Lesbische und schwule Paare, die seit 1. Oktober geheiratet haben, haben in der Evangelischen Kirche der Pfalz einen Anspruch, gottesdienstlich begleitet zu werden. Dies hat die in Speyer tagende Landessynode am Samstag beschlossen. Damit aktualisiere man die seit November 2002 geltende Regelung zur gottesdienstlichen Begleitung für gleichgeschlechtliche Paare, die in einer eingetragenen Partnerschaft lebten, erklärte Oberkirchenrat Dieter Lutz.



Zunächst bleibt es aber noch bei einem sprachlichen Unterschied. So werden die Gottesdienste bei heterosexuellen Paaren "Trauungen" genannnt, während bei Hochzeiten von Lesben und Schwulen von "Trauhandlungen" die Rede ist. Trauung und Trauhandlung werden, wie von der Landessynode bereits auf ihrer Tagung im Mai 2017 beschlossen, in die Kirchenbücher eingetragen (queer.de berichtete).

Einzelne Pfarrer und Gemeinden können sich noch weigern



Oberkirchenrat Dieter Lutz (Bild: Evangelische Kirche der Pfalz)

Wesentlicher Bestandteil der jetzigen Neuregelung sei der "Erhalt des Prinzips der Freiwilligkeit" für Pfarrer sowie Presbyterien in der Frage, ob eine gottesdienstliche Begleitung von lesbischen und schwulen Paaren ermöglicht werde, erklärte Oberkirchenrat Lutz. Dieser "Gewissensvorbehalt" bleibe der Unterschied zu Amtshandlungen im Sinne der Kirchenverfassung, also heterosexuelle Trauungen, Taufen, Konfirmandenunterricht mit Konfirmation und Beerdigungen, die verpflichtende Amtshandlungen seien.



Die Landessynode forderte den Landeskirchenrat allerdings auf, noch in dieser Legislaturperiode einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die rechtlichen Voraussetzungen für eine vollständige Gleichstellung in der gottesdienstlichen Begleitung von Eheleuten gleichen oder verschiedenen Geschlechts schafft – und damit die Unterscheidung zwischen Trauung und Trauhandlung beendet. Dabei soll auch geprüft werden, ob der "Gewissensvorbehalt" bestehen bleibt. Die Legislaturperiode der 12. Landessynode endet im November 2020.



Bislang sind öffentliche Trauungen in vier der 20 evangelischen Landeskirchen möglich – in Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Baden, im Rheinland sowie in der Evangelisch-reformierten Kirche. In 15 Landeskirchen können sich homosexuelle Paare zumindest segnen lassen, wobei etwa in der Nordkirche sowie in Hessen-Nassau die Segnung als Amtshandlung der Trauung gleichgestellt ist.



Als einzige Landeskirche verweigert Württemberg lesbischen und schwulen Hochzeitspaaren eine Zeremonie. Bei der Herbstsynode Anfang der Woche in Stuttgart fanden entsprechende Anträge keine erforderliche Mehrheit (queer.de berichtete). (cw)