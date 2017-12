Frankfurter Polizei fahndet nach CSD-Grapschern

Heute, 13:11h, noch kein Kommentar

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe nach einem Übergriff auf ein 17-jähriges Mädchen beim CSD: Am Samstag, den 16. Juli, sollen drei Männer die junge Frau auf dem Plateau der Konstablerwache "bedrängt und unsittlich berührt" haben, erklärte die Polizei in einer Pressemitteilung am Montag. Auf der Konstablerwache war ein umfangreiches CSD-Bühnenprogramm gezeigt worden.



Die Personalien der drei Männer konnten bis heute nicht ermittelt werden. Daher veröffentlichten die Behörden drei Fotos von Verdächtigen.



Wer diese Männer kennt, sollte sich bei der Polizei melden (Bild: Polizei Frankfurt)

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um jegliche Hinweise, die zur Feststellung der Identität der Männer führen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer (069) 75 553 111 entgegengenommen. (cw)