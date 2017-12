Celle: Mann sticht Lesbe nieder, weil sie ihn abwies

Am Samstagmorgen, gegen 06:10 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Celle zu einem Gewaltdelikt. Das Opfer, eine 21 Jahre alte Frau, wurde zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde sie notoperiert und befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr.



Laut Polizeibericht hat der mutmaßliche Täter zuvor in einer nahe gelegenen Gaststätte mehrere Versuche unternommen, sich der Frau zu nähern. Um sich der Anbaggerei zu entziehen, verließ die junge Frau mit ihrer Lebenspartnerin das Lokal. Der Täter folgte den beiden Lesben. Auf offener Straße kam es dann zu einer Auseinandersetzung, in dessen Folge der Mann der 21-Jährigen mit einem offenbar scharfen Gegenstand in den Hals stach und anschließend flüchtete.

Der mutmaßliche Täter wurde gefasst

Der Tatverdächtige konnte mehrere Stunden später festgenommen werden. Nach Polizeiangaben handelt es sich um einen Mann aus dem westafrikanischen Guinea, der sein Alter mit 17 Jahren angab. In seiner Vernehmung bestritt er die Tat. Er wurde am Sonntagvormittag einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Beamte brachten den mutmaßlichen Täter in die Justizvollzugsanstalt.



Die Polizei Celle bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Verdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer (05141) 277215 zu melden. (cw/ots)