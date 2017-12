SAT.1 verkuppelt schwule Männer

Heute, 15:11h, noch kein Kommentar

Die SAT.1-Doku-Soap "Hochzeit auf den ersten Blick" feiert sich für eine "weitere Erfolgsgeschichte": Zum ersten Mal haben die TV-Kuppler schwule Männer "gematcht" und prompt ein Liebespaar gefunden, teilte der Sender am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit.



Doch anders als in gewohnter "Hochzeit auf den ersten Blick"-Manier treffen die beiden Ehe-Anwärter nicht auf dem Standesamt aufeinander. Wie und bei wem es gefunkt hat, soll ab Sonntag, den 10. Dezember um 17:30 Uhr exklusiv auf der SAT.1-Website unter der (noch nicht erreichbaren) URL sat1.de/maennermatching zu sehen sein.

Zu wenig Bewerber für eine Fernsehsendung

Wie auch die anderen Hochzeitsanwärter mussten die schwulen Singles ein aufwändiges Analyseverfahren durchlaufen: Sie haben Fragebögen ausgefüllt, Gespräche mit Expertin Dr. Sandra Köhldorfer geführt und Verfahren wie den Stimm- und Pheromontest absolviert. Doch die Anzahl der Bewerber reichte nicht aus, um das Matching in bewährter Art und Weise zu Ende zu bringen. Die Experten wollten die Chance dennoch nutzen – und baten vier homosexuelle Männer, die "fast" perfekt zusammenpassen, an einen Tisch…



Im Fernsehen läuft "Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags um 17:30 Uhr auf SAT.1. (cw)