"Unter uns": Easy verliebt sich in heimlich schwulen Football-Spieler

Die RTL-Seifenoper "Unter uns" greift das Thema Homosexualität im Spitzensport auf. In den Folgen ab 11. Dezember bandelt der von Lars Steinhöfel gespielte "Büdchen"-Besitzer und Fotograf Ingo "Easy" Winter mit dem amerikanischen Profi-Footballspieler Hauke "The Hawk" König an, der sich wegen seiner Karriere nicht traut, sich zu outen – auch nicht vor seinen Freunden und seinem Team.



Trotz der starken erotischen Anziehung unternimmt Hauke alles, damit niemand von seiner Beziehung mit Easy erfährt, was zwischen den beiden zu Konflikten führt. Doch It-Girl "KayC" Schneider hat schließlIch für das frischverliebte schwule Paar eine vermeintliche Lösung parat…



Hauke fürchtet bei einem Coming-out das Ende seiner Karriere (Bild: RTL / Stefan Behrens)

Verständnis für das Versteckspiel

Gespielt wird Hauke von Moritz von Zeddelmann, der in der Oberschule selbst im Footballteam aktiv war, was ihm nach eigenen Angaben bei der Vorbereitung auf die Rolle half. Für das Versteckspiel von "The Hawk" hat der aus der ARD-Vorabendserie "Unter Gaunern" bekannte Schauspieler Verständnis: "Ich glaube, dass ich das ähnlich handhaben würde wie Hauke", erklärte der 29-Jährige laut RTL. "Wenn jemand gut Football spielt, dann sollten sexuelle Orientierung, Religion oder ähnliches dem nicht im Weg stehen. Wenn jemand Informationen über sich zurück hält, nur um sich zu schützen, dann ist das für meine Begriffe gerechtfertigt und die Schuld liegt bei denjenigen, vor denen man sich zu schützen versucht."



Die Seifenoper "Unter uns" wird seit dem 28. November 1994 montags bis freitags bei RTL gesendet, mittlerweile gibt es über 5.700 Episoden. Schon in der Vergangenheit gab es schwule Liebesgeschichten (queer.de berichtete). (cw)