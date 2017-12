"Homophobe" Pornodarstellerin begeht Selbstmord

August Ames wirkte in über 270 heterosexuellen Pornofilmen mit (Bild: Instagram / msmaplefever)



Camarillo

Selbstmord nach einem Shitstorm: Die 23-jährige Pornodarstellerin August Ames (bürgerlich: Mercedes Grabovski) ist am Dienstag in ihrem Haus im kalifornischen Camarillo gestorben. Der Gerichtsmediziner des Bezirkes Ventura bestätigte gegenüber dem Portal "The Blast", dass Ames sich erhängt habe und durch Ersticken ums Leben gekommen sei. Sie hinterlässt einen Ehemann.



Kurz vor ihrem Tod gab es scharfe Kritik an Äußerungen der Darstellerin, die in mehr als 270 Hetero-Pornos aufgetreten war und mehr als eine halbe Million Twitter-Follower gehabt hatte. Anlass war eine Twitter-Mitteilung vom Sonntag, in der sie erklärte, dass sie keine Szene mit einem Mann drehen wollte, der zuvor in einem Schwulenporno mitgewirkt hatte. Daher sei sie von einer anderen Darstellerin ersetzt worden.







Die Aussage führte dazu, dass sie in sozialen Netzwerken als Schwulenhasserin aggressiv beschimpft wurde. Auch schwule Pornodarsteller warfen ihr Homophobie vor. Daraufhin antwortete Ames: "Wie kann ich homophob sein, wenn ich mich doch selbst von Frauen angezogen fühle? Nicht mit schwulen Männern Sex haben zu wollen, ist nicht homophob. Die wollen doch auch keinen Sex mit ihr haben."







Der Konflikt schaukelte sich danach weiter hoch. Auch Pornokolleginnen kritisierten die Haltung von Ames. "Wenn du Menschen ausschließt, nur weil sie schwule oder Crossover-Filme gedreht haben, ergibt das keinen Sinn", schrieb etwa die Pornodarstellerin Jessica Drake. "In Wirklichkeit wissen wir doch nie, was jemand mit jemanden macht, wenn keine Kameras herumstehen."

"Fuck y'all"

Ames verweigerte eine geforderte Entschuldigung mit den Worten: "Ich brauche mich nicht zu entschuldigen! Soll ich mich etwa entschuldigen, weil ich auf meine Gesundheit achte?" Ihr letzter Twitter-Eintrag kurz vor ihrem Tod lautete "fuck y'all" (fickt euch alle).



Der ältere Bruder der Pornodarstellerin machte Mobbing für ihren Freitod verantwortlich: "Ich möchte, dass der Tod meiner Schwester als wichtiges Thema anerkannt wird. Mobbing ist nicht in Ordnung. Das hat meiner kleinen Schwester das Leben gekostet", erklärte er gegenüber der britischen Boulevardzeitung "The Sun". "Ich werde tun, was ich kann, um Mercedes eine Stimme zu verleihen, aber jetzt möchten ich und meine Familie alleingelassen werden, damit wir trauern können. Wir haben eine geliebte Person verloren." Verwandte der Darstellerin bestätigten, dass sie an Depressionen gelitten habe.



Der schwule Pornodarsteller Bruce Beckham, der Ames eine "ungebildete Homo-Hasserin" genannt hatte, verteidigte seine Haltung auch nach ihrem Tod. "Sie hat angeblich ihr Leben beendet, weil sie dem selben Gift ausgesetzt war, dass Schwule auf der ganzen Welt seit Jahrzehnten ertragen müssen", so Beckham am Mittwoch via Twitter. Am Donnerstag schränkte er allerdings in einem persönlich an die Tote gerichteten Tweet ein: "Es tut mir leid, dass ich dich homophob genannt habe, ohne vorher ein privates Gespräch zu führen." (cw)