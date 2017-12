Meine Freundin hat Alzheimer

Heute, 06:48h, noch kein Kommentar

Die 49-jährige Lainey Allen (Crystal Chappell) war 20 Jahre lang als Seifenopernstar erfolgreich und hat sogar einen Emmy gewonnen. Um aber nicht doch noch durch eine jüngere Schauspielerinnen verdrängt zu werden, entschließt sie sich, ihren Vertrag nicht wieder zu verlängern. Lainey zieht stattdessen mit ihrer jüngeren Langzeitpartnerin, der Publizistin Eva Morales (gespielt von Jessica Leccia), in ein Strandhaus in Kalifornien.



Pro-Fun hat den Film mit deutschen Untertiteln fürs Heimkino veröffentlicht

Die Workaholic hat nicht nur Mühe, sich an das ruhigere Leben zu gewöhnen, sondern ärgert sich auch immer häufiger darüber, dass sie etwas vergessen hat. Eva kann das irgendwann nicht mehr mit ansehen und schickt sie zu Dr. Hansen (Robert Gant, "Queer as Folk").



Die Diagnose Alzheimer wundert Lainey nicht wirklich, nur hat sie Eva nie erzählt, dass die Wahrscheinlichkeit einer genetischen Vererbung bei ihr hoch sind. Dennoch hält Eva so gut zu Lainey, wie sie nur kann…



"Millionen Momente voller Glück" ist ein wunderbar romantischer, wenn auch letztlich trauriger Film. Einfühlsam zeigt er die Entwicklung einer Beziehung im Umbruch und ermöglicht die Annäherung an ein sensibles Thema – eindringlich und bewegend gespielt. Zurecht hat das Romantik-Drama von Albert Alarr zahlreiche Festivalpreise gewonnen. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film

Infos zum Film



Millionen Momente voller Glück. Originaltitel: A Million Happy Nows. Romantik-Drama. USA 2017. Regie: Albert Alarr. Darsteller: Crystal Chappell, Jessica Leccia, Hillary B. Smith, Dendrie Taylor, Dale Raoul, Dan Gauthier, Robert Gant, Marisa Calin, Roberta Valderram. Laufzeit: 81 Minuten. Sprache: englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 6. Pro-Fun Media