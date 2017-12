So süß und nervös: Australischer Botschafter postet seinen Heiratsantrag

Sichtlich aufgeregt und nervös hat Australiens Botschafter in Frankreich Brendan Berne am Donnerstag seinem langjährigen Partner Thomas Marti einen süßen Heiratsantrag gemacht – nur vier Stunden nachdem das Parlament in Canberra die Ehe mit großer Mehrheit für gleichgeschlechtliche Paare öffnete (queer.de berichtete). Bei der Frage aller Frage ließ sich der 47-jährige Diplomat filmen und postete das Video anschließend auf Twitter.



"Heute war ein großartiger Tag für Australien und für mich. Er sagte Ja!", schrieb Berne zu dem Zwei-Minuten-Clip. In dem Video spricht er zunächst auf dem Balkon der australischen Botschaft mit dem Eiffelturm im Hintergrund über seine Arbeit und die Ehe für alle, dann geht er zum Büro seines 37-jährigen Partners, der ebenfalls in der Botschaft arbeitet.



Während Marti an seinem Schreibtisch sitzt, fragt ihn Berne auf Französisch: "Ich möchte Dir eine Frage stellen. Möchtest Du mich heiraten?" Sein Partner, der sowohl die australische als auch die schweizerische Staatsbürgerschaft besitzt, erhebt sich aus seinem Stuhl und fällt dem Botschafter in die Arme.



Brendan Berne ist erst seit Juli australischer Botschafter in Paris. Seinen Partner hatte er nach Angaben eines Botschaftssprechers vor elf Jahren in einer Straßenbahn in Amsterdam kennengelernt. (cw)