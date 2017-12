Gemischte Reaktionen auf das Coming-out von Pascal Erlachner

Das Coming-out des Schweizer Super-League-Schiedsrichters Pascal Erlachner in der Zeitung "SonntagsBlick" rief am Wochenende Reaktionen in aller Welt hervor. "Ja, ich bin schwul – na und?", hatte der 37-Jährige in dem Interview erklärt. "Ich bin reif für diesen Schritt und gespannt, was ich damit auslöse" (queer.de berichtete).



Schweizer LGBTI-Verbände reagierten erwartungsgemäß begeistert. Der Dachverband Regenbogenfamilien erklärte etwa auf Twitter, er freue sich "über das beispielhafte Vorbild". Es sei "höchste Zeit" gewesen, dass sich jemand im Fussball outet, meinte der Co-Präsident von Pink Cross Michel Rudin gegenüber dem Privatsender Tele Bärn. "Der Unterschied zu anderen Sportarten ist im Fussball dieses Hervorheben der Männlichkeit und offensichtlich werden schwule Menschen nicht mit Männlichkeit assoziert, was natürlich absolut absurd ist."

Erlachner hätte "Standing Ovation verdient"



Pascal Erlachner auf der Titelseite des "SonntagsBlick" (Bild: Andreas Böni / twitter

Auch die Reaktionen vieler Medien und Journalisten waren positiv. "Für seinen Mut hätte Erlachner eine Standing Ovation verdient!", kommentierte der stellvertretende Fussball-Chef der Zeitung "Blick", Michael Wegmann. "Wir sagen BRAVO!", twitterte Radio Gelb-Schwarz, das Fanradio des Berner BSC. "Bravo!", meinte auch Onur Ogul von der "Schweizer Illustrierten" in einem Tweet und spekulierte über eine Kettenreaktion: "Welche Profispieler sich jetzt zu Hause wohl den Kopf über ihr wohlgehütetes Geheimnis zerbrechen?"



Von Pascal Erlachner selbst wird es aufgrund von Exklusivvereinbarungen zunächst keine weiteren Wortmeldungen geben. Das Schweizer Fernsehen verpasste ihm für die nächsten beiden Wochen einen Maulkorb, da am 21. Dezember ein Dokumentarfilm von Olivier Borer über den schwulen Schiedsrichter gesendet wird. Am Sonntag veröffentlichte der Sender einen kurzen Teaser zur Doku.



Schweigen beim Schweizerischen Fußballverband



Von offizieller Seite ist zum Coming-out Erlachners dagegen wenig zu hören. Am meisten Unterstützung kam von Luigi Ponte, dem Präsidenten des schweizerischen Schiedsrichterverbands. "Es ist ein wichtiger Schritt, ein guter Schritt und ich bin stolz auf ihn!", erklärte Ponte gegenüber Tele Bärn. "Ich hoffe dieser Schritt von Pascal hat eine Vorbildfunktion und ermutigt weitere Menschen die in Angst leben müssen, die nicht frei sein können und sich Gedanken machen, die eigentlich nicht vorhanden sein sollten."



Der Schweizer Schiedsrichter-Chef Cyril Zimmermann hatte dagegen in der "SonntagsZeitung" erklärt, er sehe das Coming-out "auch kritisch, weil ich nicht weiß, ob das Fußballgeschäft dafür bereit ist. Die Reaktionen sind nicht absehbar." Vom Schweizerischen Fußballverband gibt es bislang keine Stellungnahme, ihm war das Coming-out nicht einmal eine Nachricht wert.



Empörung über "ständige Hervorhebung der sexuellen Präferenzen"



Wie von Pascal Erlachner selbst erwartet, wurden in sozialen Netzwerken auch offen homophobe Stimmen vereinzelter "Wutbürger" laut. "Das hat mit Mut nichts zu tun, er hat nichts zu befürchten", postete etwa ein Karl Müller auf Twitter. "Mutig wäre ein Schiedsrichter, der die ständige Hervorhebung der sexuellen Präferenzen kritisieren würde."



Manche kritischen Stimmen trafen jedoch auch einen wunden Punkt. Der Fußball-Blogger "ROBBERYblog" kritisierte etwa mit harschen Worten die Exklusivvermarktung des Coming-outs als "Teil des Problems". (cw)



Das @AndreasBoeni und sein Drecksblatt die Erlachner Story als Exklusiv Story verkaufen ist bestimmt Teil des Problems. Mit dem "Mit seinem Outing hat Erlachner eine Standing Ovation verdient" zeigt @AndreasBoeni auch gerade was für ein Heuchler er ist! ROBBÉRYblog (@ROBBERYblog) December 10, 2017 Twitter / ROBBERYblog