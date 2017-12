Nach Selbstmord von August Ames: Pansexueller Pornostar unter Beschuss

Jaxton Wheeler wurde bereits von mehreren Labels wegen seines Tweets gefeuert (Bild: men.com)

Der 30-jährige Pornostar Jaxton Wheeler verteidigt sich gegen Behauptungen, er habe mit einem Tweet die Darstellerin August Ames in den Tod getrieben. Die 23-Jährige, die in über 270 Hetero-Pornoproduktionen zu sehen ist, hatte sich am vergangenen Dienstag das Leben genommen, nachdem sie wegen einer Twitter-Mitteilung in die Kritik geraten war, in der sie ablehnte, mit einem Darsteller aus schwulen Pornofilmen zusammenzuarbeiten (queer.de berichtete).



Nur Stunden vor ihrem Selbstmord hatte Wheeler in einem inzwischen nicht mehr aufrufbaren Twitter-Eintrag an Ames geschrieben: "Die Welt wartet auf deine Entschuldigung oder darauf, dass du eine Zyankali-Kapsel schluckst." Wheeler gehört zu den populärsten Pornodarstellern der USA und trat für Studios wie "Raging Stallion", men.com oder "Next Door Male" auf; der nach eigenen Angaben pansexuelle Darsteller war aber auch in bisexuellen oder heterosexuellen Pornofilmen aktiv.







Dieser Eintrag führte zu kritischer Berichterstattung in den US-Mainstreammedien, etwa im Nachrichtenmagazin "Newsweek". Gegenüber dem Pornoblog "The Sword" bedauerte der Darsteller daraufhin den Tod von Ames: "Ich bin traurig, dass eine Kollegin nicht mehr da ist", so Wheeler. Er habe eigentlich ein Gespräch über die Stigmatisierung von Menschen herbeiführen wollen, die wie er mit Frauen und Männern vor der Kamera Sex haben. "Ich gebe zu, dass ich emotional reagiert habe und meine Worte nicht gut gewählt waren. Nichts von dem war aber eine Aggression gegen August, noch gegen ihre Freiheit, mit den Leuten zu arbeiten, mit denen sie arbeiten will."

Wheeler will weiterhin für "Crossover-Talente" kämpfen

Er habe sich aber gegen "Falschinformationen" über "Crossover-Talente", wie er eines sei, wehren wollen: "Als professioneller Crossover-Performer werden ich genauso rigoros und regelmäßig getestet wie alle anderen auch", so Wheeler. Für den Tod der Kollegin fühle er sich außerdem nicht verantwortlich: "Um eines klarzustellen: Mein Kommentar wurde veröffentlicht, nachdem sie sich dazu entschieden hat, ihr Leben zu nehmen." Er werde weiterhin dafür kämpfen, dass Crossover-Darsteller nicht stigmatisiert werden.



August Ames nahm sich vergangene Woche das Leben

In sozialen Netzwerken gab es in den letzten Tagen einen regelrechten Shitstorm gegen Wheeler. So hat die Hetero-Pornodarstellerin Jenna Jameson geschrieben: "Du hast meiner Freundin August gesagt, sie soll eine Zyankali-Kapsel schlucken – du bist verantwortlich." Sie werde nicht ruhen, bis Wheeler aus den sozialen Netzwerken verbannt worden sei.







Wheeler erklärte weiter, dass er wegen der Auseinandersetzung bereits mehrere Aufträge verloren habe: "Ich hatte zwei schwule Auftritte für nächste Woche geplant, wurde aber gefeuert. Ich wurde auch von 'Evil Angels' [einem Hetero-Pornolabel] gefeuert, aber das war zu erwarten, da August auch für dieses Studio gearbeitet hatte. Wie gesagt: Sie ist das Opfer, aber das bedeutet nicht, dass ich nicht auch zu einem Opfer gemacht worden bin."



Jaxton Wheeler war erst vor einem Jahr in den Schlagzeilen, weil sein Mitbewohner, der Pornostar Alexander Gustavo, sich in dessen gemeinsamer Wohnung umgebracht hatte (queer.de berichtete). (cw)