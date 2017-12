"Nur Schwuchteln hier": DFB ermittelt gegen Zwickau-Spieler

Davy Frick steht seit 2011 beim FSV Zwickau unter Vertrag, dem 2016 der Aufstieg in die 3. Liga gelang (Bild: FSV Zwickau)

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) hat am Montag ein Ermittlungsverfahren gegen den Mittelfeldspieler Davy Frick vom Fußball-Drittligisten FSV Zwickau eingeleitet. Der 27-Jährige war am Sonntag beim Spiel gegen den Halleschen FC nach Erhalt einer Gelb-Roten Karte ausgerastet und rief beim Verlassen des Spielfelds unter anderem "Nur Schwuchteln hier" in Richtung des gegnerischen Trainers Rico Schmitt. Der MDR schnitt die Beschimpfung live mit.



Frick wurde vom Kontrollausschuss zu einer Stellungnahme aufgefordert. Nach Vorliegen und Auswertung der Erklärung des Spielers will das DFB-Gremium über mögliche Sanktionen entscheiden. Dem in Triptis geborenen Fußballer droht mindestens eine nachträgliche Sperre. Da er bereits in der zurückliegenden Saison wegen einer Schiedsrichterbeleidigung für vier Spiele gesperrt worden war, könnte er als Wiederholungstäter eingestuft werden.

Sportdirektor zeigt Verständnis für Homophobie

Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung hat der FSV Zwickau bereits auf den homophoben Ausraster reagiert und eine Geldstrafe in niedriger vierstelliger Höhe gegen den 27-Jährigen ausgesprochen. Frick selbst, so schreibt das Blatt, habe seinen Fehler eingesehen und wolle sich bei Rico Schmitt entschuldigen.



Vom Zwickauer Sportdirektor David Wagner wurde der Mittelfeldspieler allerdings auch in Schutz genommen. "Natürlich sagt man so etwas nicht in der Öffentlichkeit", meinte der Vereinsvorstand gegenüber "Bild", schränkte jedoch ein: "Aber ich möchte mich auch vor den Jungen stellen. Auf dem Platz sind extrem viele Emotionen dabei. Da gibt es unter den Spielern genügend Kommentare. Das erlebe ich auch auf der Bank mit. Ich lasse es nicht zu, dass Davy jetzt von allen zerrissen wird." (cw)