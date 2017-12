Regenbogenfamilienzentrum Berlin sucht Leiter/in und Projektmitarbeiter/in

Heute, 19:05h, noch kein Kommentar





Ab Februar 2018 sucht der Regenbogenfamilien e.V.



eine Leiterin/einen neuen Leiter für das Regenbogenfamilienzentrum (Vollzeit, TV-L E10)



sowie eine Projektmitarbeiterin/einen Projektmitarbeiter (Teilzeit oder Vollzeit möglich, TV-L E9).



Das Regenbogenfamilienzentrum ist ein Ort für lesbische, schwule, bisexuelle und transgender Menschen mit Kindern oder Kinderwunsch. Hier können Beratungs-, Bildungs- und Gruppenangebote genutzt werden. Das Regenbogenfamilienzentrum wurde als "Ausgezeichneter Ort im Land der Ideen" prämiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.regenbogenfamilien.de.



Für die Zentrumsleitung erfüllen Sie folgende Voraussetzungen:

• (Fach-) Hochschulabschluss in sozialer Arbeit / Psychologie / Sozialwissenschaft / Rechtswissenschaft oder gleichwertige Qualifikation

• Mehrjährige Berufserfahrung

• Erfahrungen und Kenntnisse in der Beratungstätigkeit

• Beratungskompetenz im Umgang mit Familien sowie Sensibilität gegenüber LSBTI-Themen

• Erfahrungen in der Durchführung von Schulungen und Workshops

• Erfahrungen in der Personalführung sind wünschenswert



Für die Stelle als Mitarbeiter/Mitarbeiterin erwarten wir:

• (Fach-) Hochschulabschluss in sozialer Arbeit / Psychologie oder gleichwertige Qualifikation

• Erfahrungen und Kenntnisse in der Beratungstätigkeit

• Beratungskompetenz im Umgang mit Familien sowie Sensibilität gegenüber LSBTI-Themen

• Erfahrungen in der Durchführung von Schulungen und Workshops



Die Aufgaben umfassen:

• Beratung von Lesben, Schwulen und Trans* mit Kindern und Kinderwunsch

• Psycho-soziale Beratung

• Anleitung von Gruppen

• Vernetzung und Sensibilisierung von Multiplikatoren sowie Ausbau und Pflege von Kooperationspartnerschaften

• Verfassen von fachlichen Stellungnahmen

• Öffentlichkeitsarbeit

• Dokumentation und Erstellen von Sachberichten



Wir bieten:

• Vielseitige Aufgaben in einem engagierten Team

• Anspruchsvolle Beratungstätigkeit

• Mitarbeit in vielfältigen Arbeitsbereichen einer Bürgerrechtsorganisation

• Vertiefte Kenntnisse über individuelle, soziale und politische Lebenswelten von LSBTI

• Möglichkeit zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung

• Wir erleichtern den Eintritt in die anspruchsvolle Tätigkeit durch eine gezielte Einarbeitung

• Tarifgerechte Bezahlung in Anlehnung an den Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder



Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis 15. Januar 2018 an bewerbung@lsvd.de.



Der Verein Regenbogenfamilien e.V. wurde vom Vorstand des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg gegründet, um Regenbogenfamilien noch zielgerichteter zu unterstützen.