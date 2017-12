Key West bekommt ein Tennessee Williams Museum

Am 15. Dezember eröffnet in Key West das Tennessee Williams Museum. Bisher war dem berühmten Schriftsteller in der südlichsten Stadt der kontinentalen USA lediglich eine Ausstellung gewidmet, die nun in Zusammenarbeit mit der Key West Art & Historical Society zum Tennessee Williams Museum wird. Besuchen kann man das neue Museum in der Truman Avenue 513 im Herzen von Key West täglich von 9:30 Uhr bis 16:30 Uhr.



In der Duncan Street, nur etwa eine Meile vom neuen Museum entfernt, lebte Williams ab Ende der Vierzigerjahre für mehr als 34 Jahre gemeinsam mit seinem Partner Frank Merlo. Als offen schwuler Schriftsteller prägte Williams die Literaturszene von Key West nachhaltig. Weltweit bekannte Klassiker wie "Die Glasmenagerie", "Endstation Sehnsucht" und "Die Katze auf dem heißen Blechdach" entstanden auf der subtropischen Inselkette.



In diesem Haus lebte Tennesee Williams auf der südlichsten Insel Floridas Bild: Mike Hollar)

Besucher können Williams' Schreibmaschine angucken

Kurator Dennis Beaver ist stolz, dass das Erbe des berühmten Autors mit Hilfe der Key West Art & Historical Society lebendig bleibt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. In der großen Ausstellung gibt es neben Manuskripten und ersten Entwürfen von Williams' Theaterstücken auch seine Schreibmaschine und ein Modell seines Hauses zu sehen. Besucher können mit dem Kurator durch das Museum gehen oder sich auf eine selbstgeführte Tour begeben.



Kurator Beaver ist nicht nur für das neue Museum, sondern auch für die jährlich stattfindende Tennessee Williams Birthday Celebration verantwortlich. 2018 warten dabei vom 28. Februar bis 9. April ein Kurzgeschichten-Schreibwettbewerb, Filmvorführungen und Aufführungen von Williams' Theaterstücken auf literaturgebeisterte Besucher.



Im neuen Tennessee Williams Museum (Bild: Mike Freas)

Ein Paradies für Literaturfans



So klein Key West auch sein mag, so groß sind seine Literaten. Neben Tennessee Williams haben Ernest Hemingway und Robert Frost die Stadt auf den Florida Keys berühmt gemacht. Bücherwürmer können an der Old Town Literary Walking Tour teilnehmen. Die 90-minütige Tour startet freitags um 16:30 Uhr und samstags um 10 Uhr an der Monroe County Public Library in der Fleming Street 700.



Zu jeder Zeit können Hemingway-Liebhaber Halt beim Ernest Hemingway Home & Museum machen, das Haus des Schriftstellers erkunden und seinen zahlreichen, sechspfötigen Katzen einen Besuch abstatten. (cw/pm)